Soudan: La ministre du Commerce et de l'Industrie quitte Khartoum

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea a quitté, samedi soir, Khartoum après une visite qui a duré plusieurs jours, au cours de laquelle elle a participé à plusieurs activités et tenu plusieurs réunions avec un certain nombre de ministres soudanais.

Ont accompagné la ministre à son départ de l'aéroport international de Khartoum son homologue soudanais, Madani Abbas Madani, l'ambassadeur d'Égypte au Soudan, M. Hossam Issa et le personnel de l'ambassade égyptienne.

Lors de sa visite au Soudan, Mme Névine Gamea a participé à l'ouverture de la 38ème édition de la Foire internationale de Khartoum, où l'Égypte était l'invitée d'honneur.

Elle a ouvert le pavillon égyptien de la Foire et a en outre coprésidé avec le ministre soudanais Madani Abbas Madani la première réunion du Conseil d'affaires égypto-soudanais.

En marge de la visite, la ministre a signé avec son homologue soudanais, un mémorandum d'accord dans le domaine des petits projets.

La ministre a tenu des entretiens avec son homologue soudanais et le ministre de l'Infrastructure et des Transports Hashem bin Auf.

Elle a également rencontré séparément le Ministre des finances et de la planification économique, Mme Heba Muhammad Ali, et le ministre de l'Énergie et des Mines, M.Khairy Abdel Rahman.