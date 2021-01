Algérie: Internet - Boumzar instruit ses services à accélérer la modernisation des infrastructures

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a instruit dimanche les responsables locaux du secteur au niveau de 48 wilayas du pays à accélérer la cadence des projets en cours de modernisation du réseau internet fixe.

"Il est important d´accélérer cette cadence afin de répondre au mieux aux demandes légitimes des citoyens d´améliorer la connexion internet afin de la rendre plus stable et avoir des débits plus importants", a indiqué M. Boumzar qui présidait une réunion d'évaluation et d'orientation des directeurs des postes et télécommunications et les responsables opérationnels d'Algérie Télécom des 48 wilayas tenue en visioconférence.

Cette réunion a été consacrée à l'"élaboration d'une méthodologie d'évaluation périodique de la mise en œuvre du plan d'action sectoriel pour l'année 2021 dans le domaine du téléphone et de l'internet fixe, aux niveaux local et central", a-t-il ajouté.

Elle a aussi pour objectif d'évaluer ce qui a été accompli au cours de l'année 2020, dans le domaine de l'internet fixe, à la suite de la réunion qui s'était tenue précédemment pour évaluer ce qui a été réalisé dans le domaine du mobile.

Pour le ministre, la micro-entreprise va permettre au secteur "d'accélérer le rythme de modernisation des infrastructures".