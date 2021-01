Algérie: Vovinam - La date de l'Assemblée élective fixée au 6 février

Alger — La Fédération algérienne de vovinam viet vo dao (FAVV) tiendra son Assemblée générale élective (AGE) le 6 février à la salle omnisports de Dar El Beida (Alger), pour élire le nouveau président qui dirigera l'instance durant le mandat olympique 2021-2024, a-t-on appris dimanche de la FAVV.

"On s'est mis d'accord sur la date du 6 février prochain pour tenir l'Assemblée élective, et nous espérons que les travaux se dérouleront dans les meilleures conditions possibles", a indiqué à l'APS le président de la fédération, Mohamed Djouadj.

Les bilans moral et financier de 2020 ont été approuvés à l'unanimité au cours de cette AGO, qui a procédé par la suite à la désignation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en vue de l'AGE du 6 février.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 31 janvier, et l'actuel président Mohamed Djouadj a déjà exprimé sa volonté de briguer un nouveau mandat ."Je souhaite rester à la tête de la fédération, pour poursuivre le travail déjà entamé et contribuer un peu plus à la vulgarisation de la discipline", avait-il expliqué.

Dans une note méthodologique relative au processus de renouvellement des structures d'organisation et d'animation sportives nationales, le ministère de la Jeunesse et des Sports a fait savoir que les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales électives des fédérations sportives nationales devront se tenir au plus tard le 15 avril prochain.