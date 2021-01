Algérie: CNAC - 5.000 porteurs de projets inscrits via la plateforme numérique depuis octobre

Alger — Près de 5.000 porteurs de projets se sont inscrits depuis octobre dernier via la plateforme numérique, lancée par la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), pour déposer leurs dossiers en vue de créer leurs micro-entreprises, a affirmé, dimanche, le directeur général de la Caisse, Ouaguenouni Mahieddine.

Dans une déclaration à l'APS, M. Ouaguenouni a souligné que "16% sur le total des inscrits via cette plateforme numérique sont issus des wilayas du Sud, et 33 % sont âgés de moins de 35 ans", ajoutant que "la majorité des projets des inscrits concernent les secteurs des services, de l'agriculture et de la pêche et des industries de transformation".

Cette plateforme électronique "permet aux porteurs de projet d'effectuer leur inscription en ligne pour déposer leurs dossiers et bénéficier de l'accompagnement nécessaire auprès de la CNAC lors des différentes étapes de développement du projet de création d'une micro-entreprise", a souligné

Ladite opération permettra au porteur de projet de renseigner le formulaire d'inscription et de joindre une photocopie de sa pièce d'identité, de télécharger les pièces qui constituent son dossier administratif et technique, et de recevoir à travers la plateforme le récépissé de dépôt de son dossier et d'échanger avec son conseiller animateur qui supervisera l'opération d'accompagnement, à travers le module de messagerie intégrée au niveau de la plateforme.

Cette plateforme permet de télécharger leur business plan avant le passage devant le Comité de sélection, de validation et de financement (CSVF) spécialisé dans l'étude du dossier en question.

Le titulaire du projet peut également suivre en ligne l'évolution du traitement de sa demande d'inscription et de l'étude de son dossier avant son passage devant le CSVF.

Le même responsable a indiqué que la CNAC a lancé depuis le 20 janvier une campagne de sensibilisation qui s'étendra jusqu'au 6 février pour présenter la plateforme et ses objectifs. Des journées d'information sur le sujet sont également à l'ordre du jour au niveau national, notamment les zones d'ombre et seront organisées dans les établissements de formation au profit des stagiaires et des diplômés de la formation professionnelle.