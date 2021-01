Algérie: Blida - Réalisation de plus de 2.200 accès au réseau de fibre optique en 2020

Blida — Quelque 2.261 accès au réseau de fibre optique FTTH (Fiber to the Home, ou Fibre optique jusqu'au domicile) ont été réalisés, par la direction opérationnelle d'Algérie Telecom (AT) de Blida, durant l'année 2020, a-t-on appris, dimanche, de la chargée de communication de cette structure, Hanane Babouche Abada.

"En dépit des circonstances exceptionnelles engendrées par l'épidémique de la Covid-19, depuis mars 2020, la direction opérationnelle locale d'AT a pu réaliser de nombreux projets de raccordement à la fibre optique, dans le cadre du programme annuel de développement du secteur, visant la modernisation du réseau et l'amélioration de la qualité des services offerts", a-t-elle indiqué, à l'APS.

Mme.Babouche Abada a souligné que la direction opérationnelle d'AT de Blida, concentre ses efforts sur la généralisation de cette technologie, considérée comme la meilleure en vigueur, "car Blida a été sélectionnée comme wilaya pilote pour le lancement de la FTTH, une technologie qui permet la transmission d'un service internet de très haut débit jusqu'au domicile du client, notamment dans les zones reculées et les lotissements nouvellement achevés ou en cours de réalisation", a-t-elle expliqué.

Outre la modernisation des réseaux et l'amélioration des prestations et offres fournies aux clients, ces projets ont pour objectif principal d'intégrer les nouvelles technologies, tout en augmentant le taux de couverture des clients en internet et téléphonie, a ajouté la même responsable.