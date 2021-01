Angola: L'IURD-Angola convoque une assemblée générale pour février

Luanda — La Commission de la réforme de l'Église Universelle du Royaume de Dieu (IURD-Angola, sigle en portugais) a convoqué samedi, à Luanda, la tenue de son assemblée générale ordinaire pour la dernière semaine de février de cette année.

L'annonce a été faite par le coordinateur de ladite commission, l'évêque Valente Luís, qui s'exprimait lors d'une cérémonie d'investiture de 62 ministres de cultes qui formeront le corps des pasteurs de cette église.

L'évêque Valente Luís a déclaré qu'avec l'assemblée générale susmentionnée, la commission de gestion de transition cessera ses fonctions, passant le relais aux membres qui seront élus.

"Les réformes continueront de manière effective, car nous voulons une église sainte, immaculée et forte", a-t-il dit.

Il a déclaré que l'église est appelée à servir d'exemple de réconciliation et de pardon, ainsi que de modèle pour la société en ce qui concerne la morale et l'éthique, basée sur l'aide spirituelle et pas seulement.

