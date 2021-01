Angola: Luanda - 445 ans de traditions

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, commémore lundi, 445 ans d'existence, marqués d'histoires, de souvenirs et d'événements qui lui ont valu, depuis plusieurs décennies, le statut de l'une des plus belles villes d'Afrique.

Cet anniversaire se déroule dans un contexte économique et sanitaire défavorable, en raison du Covid-19, et de la nécessité impérative d'adopter des politiques publiques plus efficaces pour résoudre les problèmes structurels.

Fondée en 1576, Luanda est aujourd'hui une ville en quête d'affirmation, avec de multiples défis à relever, allant de l'amélioration de l'assainissement de base, du réseau d'eau potable et du système électrique, à l'augmentation des transports urbains.

De même, la province est confrontée à des problèmes fondamentaux, en termes de fluidité de la circulation automobile, et d'indicateurs inquiétants dans le domaine de la criminalité, outre la perturbation bien connue des quartiers périphériques et de la rareté des logements.

Il y a lieu de rappeler que, Luanda est la ville, la plus peuplée du pays avec sept millions d'habitants.

