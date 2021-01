Angola: Une délégation multisectorielle angolaise en visite en RDC

Luanda — Une délégation multisectorielle angolaise se rend dimanche, à Goma, en République démocratique du Congo (RDC) pour une visite de travail.

Dans cette ville congolaise, la mission angolaise participera à la cérémonie de présentation officielle du nouveau commandant du Mécanisme conjoint de vérification élargi (MCVE) de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), le colonel José Rui de Lourdes Miranda.

Selon une note du ministère des Relations extérieures, la délégation angolaise sera conduite par le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général d'armée António Egídio de Sousa Santos.

Les officiers supérieurs et les hauts fonctionnaires de l'État, ainsi que le coordonnateur du Mécanisme national du CIRGL et directeur des organisations Afrique, Moyen-Orient et régionales du ministère des Relations extérieures de l'Angola, l'ambassadeur Miguel César Domingos Bembe font aussi partie de cette délégation.

Les ambassadeurs d'Angola en Tanzanie et en République démocratique du Congo, respectivement Sandro de Oliveira et Miguel Costa, figurent également sur la liste des participants à l'événement.

La présentation du nouveau commandant et de ses auxiliaires angolais, à Goma, aura lieu jusqu'au 27 de ce mois.

