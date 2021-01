Cameroun: Sud - Emmanuel Mve plébiscité

Le bureau du Conseil régional a été élu hier au cours d'une session de plein droit supervisée par le gouverneur Félix Nguélé Nguélé.

Emmanuel Mve Elemva va, durant les cinq prochaines années, présider le Conseil régional du Sud. Il a été porté à la tête de cette instance hier, dans la salle des actes de la Commune d'Ebolowa 1er, au cours de la session de plein droit réunissant les 90 conseillers régionaux, élus le 6 décembre dernier.

C'était, sous la supervision effective du gouverneur, Félix Nguélé Nguélé, représentant de l'Etat, et en présence du ministre Joseph LE. Le mandataire du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), conduisant le groupe régional du Rdpc pour l'élection du bureau exécutif du Conseil régional du Sud, a, au cœur des tractations, veillé à ce que les conseillers régionaux expriment leur devoir militant en choisissant les hommes et les femmes qu'il faut, dans un climat serein, dans l'ordre, la transparence et la ferveur patriotique.

Le vote proprement dit a été présidé par Samuel Minko, doyen d'âge, assisté, au secrétariat, de Parfait Onguéné, le plus jeune conseiller régional. Dans une ambiance empreinte de sérieux, de calme et de discipline, Emmanuel Mve Elemva a été élu à plus de 95%, soit 86 voix pour contre 04 bulletins nuls, sur 90 votants. Il a alors pris la place qui est la sienne au perchoir, afin de conduire la suite du vote. Éric Gervais Ndo a été porté à la première vice-présidence avec 100% des voix exprimées par les 90 votants. Au moment où nous mettions sous presse, le vote des autres membres du bureau se poursuivait ; avec l'élection de deux questeurs, deux secrétaires et les membres des différentes commissions spécialisées du Conseil régional.