Afrique: CHAN 2020 / Namibie vs Tanzanie - Faridi Mussa élu homme du match

Auteur du seul but de la partie, le tanzanien Faridi Mussa a été élu homme du match.

Dans ce match très disputé entre la Namibie et la Tanzanie, le seul et unique buteur du match, Farid Mussa, a été élu MAN OF THE MATCH.

Profitant d'une remise de la tête d'un coéquipier, l'attaquant tanzanien, Faridi Mussa, a devancé la défense et inscrit son premier but de la compétition à la 65e minute de jeu. Il a permis à son équipe de s'imposer et de garder une chance de se retrouver en quart de final, si elle parvient à faire un bon résultat lors du dernier match de poule face à la Guinée, le mercredi 27 janvier 2021.

Qui est Faridi Mussa ?

Faridi Mussa est un jeune attaquant tanzanien de 24 ans. Il évolue présentement en Tanzanie, dans le club de Young Africans. Il a passé 4 ans en Espagne dans le club de Tenerife B, avec lequel il a joué 80 matchs et marqué 7 buts. Il est déjà international A et a fait ses débuts en sélection le 19 novembre 2013.