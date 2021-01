Afrique: CHAN 2020 - Eliminé, le Zimbabwe ne compte pas « abandonner » face au Mali

Eliminé après deux défaites en deux matchs du CHAN 2020, le Zimbabwe jouera tout de même sa troisième rencontre ce dimanche contre le Mali. Et en dépit de leur situation, les Warriors ne comptent pas aborder ce match en victime résignée.

« Le Mali est une équipe fantastique avec le ballon et sans ballon. Et j'en ai parlé avec mes assistants et je leur ai dit c'est une équipe de la CAN pas du CHAN et c'est mon opinion. Alors maintenant, nous devons jouer l'une des équipes les plus fortes du tournoi, mais bien sûr nous ferons de notre mieux, nous n'abandonnerons pas », a confié l'entraîneur du Zimbabwe, Zdravko Logarusic, en conférence de presse.

Pour ce troisième match, Zdravko Logarusic ne compte pas forcément utiliser les mêmes éléments qui ont joué les deux premiers dans le souci de redonner un nouveau souffle à l'équipe.

« Concernant le match du Mali, le joueur qui n'est pas assez en forme et qui n'est pas en jambes ne peut pas jouer trois matches en 9 jours. Nous allons essayer de rafraîchir l'équipe en incorporant des joueurs qui n'ont pas encore joué, pour qu'ils apportent un peu de fraîcheur. Je constate qu'après chaque match, notre performance décroît un tout petit peu », a annoncé le selectionneur des Warriors.

Mali - Zimbabwe, c'est à partir de 19 h GMT.