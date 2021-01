Togo: Les employés de la Brasserie BB au chevet des malades du CHR Tsévié

25 décembre 2020, l'ambiance était particulière au CHR Tsévié. Quelques employés de la Brasserie BB Lomé regroupés en association dénommée Agbevivi ont fait le déplacement sur Tsévié pour apporter leur soutien aux malades du CHR Tsévié. Une ambiance des grands jours régnait dans cet hôpital.

C'était là, en cette période fiévreuse des fêtes de fin d'année que les responsables du Centre Hospitalier Régional (CHR) se sont rassemblés pour accueillir les responsables de l'association Agbevivi afin de réceptionner les kits alimentaires (riz, pate alimentaire, boites de conserves, huiles,... ), des lots de caches nez, des jouets pour les enfants et autres objets. Un évènement grandiose donc. Là, tous les malades du grand hôpital de Tsévié environ 200 malades y compris les enfants ont bénéficié des kits alimentaires des employés de la Brasserie BB de Lomé. Ces derniers sont passés dans tous les services du CHR pour remettre les kits et les jouets aux enfants ainsi que des caches nez aux malades.

Cette œuvre n'a pas laissé indifférents certains malades ayant bénéficié des kits alimentaires qui ont tenu à remercier l'association Agbevivi. « Nous tenons à dire un grand merci à ces employés de la Brasserie BB qui sont venu depuis Lomé pour leur geste en ce temps de Noël. Que Dieu leur rende tout ceci au centuple, ils auront la promotion dans leur travail. Nous les encourageons à en faire plus dans les autres centres de santé », a indiqué Mme Elise Agbetrobou, une des bénéficiaires.

« Je voudrais tous d'abord, au nom de madame la Directrice du CHR et de son staff vous souhaiter la bienvenue et par la même occasion vous remercier pour le choix que vous avez fait à notre structure parce qu'au Togo il n y a pas que le CHR Tsévié. Si vous avez choisi notre centre, c'est fort de l'intérêt que vous accordez à cet hôpital. Au nom de la Directrice et des bénéficiaires de ces cadeaux, je voudrais vous dire un sincère merci, merci d'avoir pensé à nous, en ce jour solennel de la Nativité du Christ qui est venu pour les enfants et qui est venu aussi pour les malades. Vous avez pensez aux enfants et aux malades, donc vous avez pensé à Jésus. Nous ne pouvons que vous dire merci et vous témoigner notre reconnaissance pour ce geste humanitaire. Nous prions que Dieu vous donne davantage de moyens pour pouvoir perpétuer cette œuvre au bénéfice des personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Théophile Bariki, surveillant général adjoint du CHR Tsévié.

« L'année passée on était à Lomé pour la distribution des vivres, Cette année nous avons décidé d'être à Tsévié parce que nous avons voulu touché les plus vulnérables. Nous avons aussi mis l'accent sur le port des caches nez parce que nous devons aussi sensibiliser les malades sur la maladie de la Covid-19. Ainsi, nous avons aussi fait don d'importants lots de cache nez », a informer Hervé Kamassa, membre de l'association Agbevivi. « Nous sommes une association et nous accompagnons les démunies et les orphelins. Et, c'est dans cette optique qu'on est venu au Chr Tsévié pour soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et qui n'ont pas l'opportunité d'aller fêter avec leurs familles, bref, leur donner du sourire. On a ciblé le Chr Tsévié juste parce qu'on a pensé aux malades, aux accidentés et aux nécessiteux. C'est vrai que le moment est dur et nous qui avons la chance d'avoir un petit moyen, c'est normal qu'on pense aux malades pour leur permettre de vivre ce noël comme cela se doit. On ne peut pas faire ce don sans distribuer les caches nez parce 2020 est marqué par le Coronavirus. C'est normal qu'on mise sur le port de caches nez », a renchéri un autre membre de l'Association, Maxime Adamavi.

« Ma satisfaction est comblée, nos efforts commencent à donner leurs fruits. Nous arrivons à échanger des idées et les mettre en action de manière concrète. Notre vocation étant le soutient aux nécessiteux, l'éducation scolaire, nous attendons des élèves qu'ils prennent conscience de l'importance de se rendre à l'école de manière assidue », a ajouté Jean Marie, un des employés de la Brasserie BB également membre de l'association.

L'association Agbevivi a pour objectif de venir en aide aux nécessiteux et aux enfants déshérités, surtout les enfants de rue. A court terme, Agbevivi envisage d'autres actions dans les autres localités du Togo.