Togo: L'Evangéliste Mathieu SEDJRO aux côtés des démunis de Lankouvi

Publié le dimanche 24 janvier 2021, par Gabinho

Mathieu SEDJRO, fondateur de l'Eglise Internationale « HOLY SPIRIT FIRE » a fait don de kits scolaires aux enfants de Lankouvi Adelakomé, une localité du canton de Sagbado, pour une bonne entame de la rentrée scolaire 2020-2021.

Au total, 150 élèves démunis des cours préparatoires et du Collège de Lankouvi Adelakomé ont bénéficié depuis le 1er novembre dernier de kits scolaires. Don de l'évangéliste Mathieu SEDJRO de l'Eglise Internationale « HOLY SPIRIT FIRE ». Composé essentiellement de cahiers, stylos, règles, ensembles géométries entre autres, ce kit est octroyé dans le but de permettre aux bénéficiaires d'entamer la nouvelle rentrée avec plus de sérénité. Autres objectifs, soutenir les actions du gouvernement en matière de promotion de l'éducation pour tous au Togo.

L'évangéliste Mathieu entend aussi créer une émulation entre les élèves et donner des chances égales à tous.

Pour le donateur, ce don a deux orientations, notamment accompagner les élèves nécessiteux, soulager la peine des parents puis sensibiliser et contribuer à l'éveil des consciences sur les mesures barrieres éditées par le gouvernement togolais dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Coronavirus.

Cette action, a-t-il souligné, fait suite à celle menée à l'endroit des populations de Lankouvi Adelakomé le 17 mai dernier. « En mai dernier, nous avons distribué des vivres (riz, mais, haricots, huiles et des tomates en boites) et des masques de protection contre le coronavirus à 250 ménages du canton de Sagbado », a-t-il expliqué avant d'inviter les bénéficiaires à se mettre sérieusement au travail et à être disciplinés pour mériter la confiance du fondateur de l'église International « Holy Spirit Fire ». Il a rappelé aux parents, leurs responsabilités dans l'encadrement de leurs enfants. « J'invite les parents à être toujours aux cotés des enfants, afin de les mettre sur les rails pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés », a déclaré l'Homme de Dieu.

Il s'agit pour le donateur de valoriser le soutien mutuel, l'entraide et la solidarité. Par ailleurs, il rassure qu'il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres projets, dit-il, verront le jour en janvier prochain dans le cadre de l'éducation.

En tout cas, aussitôt après réception de ces dons, les élèves n'ont pas manqué de manifester leur joie. Ceci à travers des messages de reconnaissance. Le jeune Eric Ametoglo, tout en remerciant le donateur, a promis faire bon usage de ces dons pour améliorer encore plus ses performances scolaires. Les parents des bénéficiaires par la voix de Selom Amevo, ont exprimé leur reconnaissance à l'évangéliste, qui, chaque année, donne du sourire à certains enfants et parents. Ils ont promis accompagner ces enfants dans leurs études sur la voie de la réussite.

Rappelons que l'Eglise Internationale Holy Spirit Fire est située à Sagbado au quartier Lankouvi Adelakomé.