Cote d'Ivoire: Numérotation mobiles et fixes - Un opérateur de téléphonie explique les enjeux à ses clients

L'opérateur global de téléphonie, mobile Moov Côte d'Ivoire, qui fait partie désormais de Moov Africa Côte d'Ivoire a procédé aux remerciements de ses abonnés le 15 janvier 2021, au Novotel à Abidjan.

Cette action se situe dans le vaste programme de fidélisation de Moov Ci. Pour cette Edition, 585 clients de grandes valeurs ont reçu des smartphones de dernière génération pour leur fidélité à la marque.

Ce fut aussi l'occasion pour Moov Côte d'ivoire d'expliquer à ses abonnés, les modalités, le processus et les enjeux de la mise œuvre du nouveau plan de numérotation de la téléphonie mobile et fixe qui passe de 08 à 10 chiffres à compter du 31 janvier 2021 avec l'ajout des numéros 01 pour les numéros mobiles et 21 pour les fixes de Moov CI.

Yao Jules Agin, chef division Ingénierie et réseau à Moov CI a tenu à rassurer les abonnés quant aux dispositions techniques prises par l'opérateur pour garantir un basculement sans interruption et sans impact sur la fourniture et la qualité de ses services. L'opérateur mettra un point d'honneur à accompagner les abonnés dans la mise à jour automatique des numéros de leur répertoire à travers une application dédiée.

Au cours de la cérémonie, le directeur des services Hicham Ismaili Alaoui, a nom du Directeur Général de Moov Côte d'Ivoire, Lhoussaine Oussalah présenté aux invités et à l'ensemble des abonnées de l'opérateur, les vœux de bonne santé en cette période de pandémie de la Covid -19, le meilleur dans toutes leurs entreprises et une année 2021 généreuse à tout point de vue. Il a réaffirmé, l'engagement de Moov Côte d'Ivoire à toujours inscrire la satisfaction et le bien être des clients au cœur de ses activités, de ses actions et de toujours œuvrer afin d'offrir des services de qualité qui répondent à leurs attentes.

Fabrice Zadi, chef de service animation commerciale a relevé que Moov entend à travers cette nouvelle offre de la technologie "fibre optique" relever le défi et garantir l'accès à la connectivité très très haut débit partout et pour tous.

Enfin, Il faut souligner au cours de la même cérémonie, l'opérateur de téléphonie a également procédé à la remise du chèque d'un montant de 1 000 000, à Mr N'Guessan Narcisse, dernier lauréat de l'édition 2020 du jeu concours « Souscris et Gagnes » qui a eu lieu en octobre dernier.