Cote d'Ivoire: Cohésion - Bictogo et Demba Pierre appellent les fils d'Agboville à renforcer leur unité

La région de l'Agnéby-Tiassalé, notamment la ville d'Agboville, doit être une terre du" vivre ensemble". C'est le message lancé, hier, par Adama Bictogo, fils de cette circonscription.

Le chef de la direction exécutive du Rhdp, profitant d'une cérémonie de remise de véhicules aux membres du Conseil supérieur des imams (Cosim), à la cathédrale St Jean-Vianney d'Agboville, à la mutuelle des chefs de village de ce département, a invité les enfants de la localité à renforcer leur unité et leur fraternité pour la tranquillité et le bonheur des populations.

Au cours de la cérémonie de don au sein de la cathédrale, Adama Bictogo s'est félicité de voir les guides religieux chrétiens et musulmans ainsi que les garants de la tradition se retrouver, pour la circonstance, en un même lieu. « C'est l'expression de la fraternité des enfants d'Agboville. On a les hommes de Dieu, la chefferie, mon frère Demba Pierre, des élus et des cadres avec nous ce matin. Nous sommes réunis dans notre diversité. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Tout ceci pour dire qu'à deux, trois, quatre, cinq, nous sommes une vraie force motrice pour nos parents d'Agboville », s'est-il réjoui.

Le directeur exécutif du Rhdp a fait savoir que le renforcement de la mobilité des leaders religieux de la cathédrale St Jean Vianney, du Cosim et de la mutuelle des chefs, avec ces véhicules, traduit sa volonté d'apporter assistance à ces entités et aux autres couches de la population.

« Nous pouvons apporter de l'espoir aux plus jeunes, sauver les plus faibles, conduire et soutenir les plus démunis. Tel est le sens de notre combat politique et c'est cela que nous partageons, Demba, moi et les autres. Je voudrais, en cette journée dominicale, saluer l'esprit de fraternité qui a prévalu en ce jour pour qu'ensemble, on puisse porter haut le drapeau de l'Agnéby-Tiassa », a-t-il justifié.

Demba Pierre, le président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, a, quant à lui, soutenu que cette action doit être le début de la cohésion sociale.

« Aujourd'hui, nous avons retrouvé la cohésion. Cette cohésion doit pouvoir s'étendre partout », a-t-il insisté. Puis de préciser que leur but est d'apporter le développement dans l'Agnéby-Tiassa.

Le père curé, Sébastien Akélé, s'est réjoui de l'initiative de Adama Bictogo de doter leur paroisse d'un véhicule de type 4x4. « Je ne peux que dire merci à Dieu pour ce que nous voyons », a-t-il exprimé. Avant de saluer le message d'union et de fraternité prôné par les personnalités réunies au sein de la cathédrale. « En voyant toutes ces personnes dans la cour de la cathédrale, nous disons que Dieu est en train d'atteindre son objectif. Parce que pour nous, sa force, sa présence, c'est l'unité des hommes », a-t-il fait savoir.

L'imam Diarra Ibrahim Khalil, à son tour, a déclaré que cet acte social traduit la politique de développement et du vivre ensemble à Agboville. « Quel que soit notre bord, chrétiens, musulmans, Abbey et communauté malinké, nous sommes même chose, c'est à dire un et indivisible », a-t-il affirmé.

Adagba Agni, au nom des chefs, a demandé aux uns et autres de regarder l'avenir et de privilégier l'intérêt d'Agboville.