Afrique de l'Ouest: Banque ouest africaine de développement - La première émission obligataire réalisée avec succès

La première émission obligataire à objectifs de développement durable de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) a rencontré un très grand succès auprès des investisseurs internationaux.

«Cette émission de 750 millions d'euros avec une maturité de 12 ans, a attiré plus de 260 investisseurs internationaux (40% en provenance du Royaume Uni, 40% d'Europe, 17% des Etats-Unis, 2% d'Asie et 1% du Moyen Orient) dont notamment 75% de gestionnaires d'actifs et 21% d'investisseurs institutionnels (Banque, compagnies d'assurances et fonds de pension). Elle a été sursouscrite 6 fois, avec une demande totale s'élevant à 4,4 milliards d'euros », renseigne un communiqué de presse de la Boad dont le siège se trouve à Lomé au Togo.

Ces obligations, précise-t-on, portent un coupon de 2.75% et un spread de 300 points de base par rapport au taux de marché moyen, Mid-Swap Euro à 12 ans, ce qui représente le taux le plus bas obtenu par la Boad sur le marché financier international.

Selon la même source, l'émission entre dans le cadre d'un « Sustainability Bond Framework », engageant la Boad dans le financement de projets à fort impact social et environnemental.

Les ressources financières ainsi mobilisées viennent renforcer la capacité d'action de la Boad dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures de base, la santé, l'éducation et l'habitat social.

Cette opération qui s'inscrit dans la vision du plan stratégique Djoliba intervient après la nomination en août 2020 de Serge Ekué, ancien directeur des activités de financement et d'investissement pour Natixis à Londres, au poste de président de la Boad.

« Nous sommes encouragés par le formidable accueil que nous avons reçu des investisseurs. La très grande qualité du carnet d'ordres et le niveau important de sursouscription témoignent de l'adhésion des investisseurs à la vision de la Banque, et de leur confiance dans les perspectives de croissance et de prospérité de la zone Uemoa», a déclaré le président Ekué.