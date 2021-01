Cote d'Ivoire: Comité de normalisation à la FIF - De la nécessité de l'union des acteurs pour sauver le football ivoirien

Le football ivoirien est à la croisée des chemins. La Fédération ivoirienne de football (FIF) est mise sous tutelle de la FIFA par décision du 24 décembre 2020. Chargé de conduire cette période transitoire, le comité de normalisation a été mis en place, le jeudi 14 janvier 2021, et présidé par la sénatrice Mariam Dao Gabala.

Une mère de famille de cinq garçons, administrateur de banque, de sociétés, une habituée aux redressements d'entreprises et d'institutions. Avec une équipe composée de juristes notamment le Pr Martin Bléou et Me Simon Abé Adou, Mme Dao Gabala est face à un nouveau défi. Celui de redresser le football ivoirien.

Une discipline empêtrée dans une crise de leadership, d'intérêt, de personnes, de textes. Une crise née de l'élection de l'ex-président de la Fédération en 2011, accentuée en 2017 avec la non-qualification de l'équipe nationale senior pour le Mondial 2018. Une crise qui a fini par précipiter le ballon rond dans le gouffre avec le processus électoral biaisé de 2020 pour l'élection du président de la FIF.

Face donc à toutes ces dissensions motivées par des intérêts égoïstes, égocentriques, incapable de les gérer, la Côte d'Ivoire a fait un appel de pied à la normalisation. Nul n'affirme que cette structure se présente comme la panacée, qu'elle permettra de régler définitivement la crise. Mais dans la situation actuelle, ce comité est salutaire.

Aujourd'hui, il n'est plus question de se lancer la pierre. L'heure est à la recherche de solution pour sortir de cette situation qui n'arrange nullement aucun des camps opposés. Tout le monde subit la transition. Et si tel est que chacun est préoccupé par l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de son football, il est impérieux de se mettre ensemble pour sauver le ballon rond. Parce que le plus important, comme l'a dit la présidente du comité de normalisation, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le foot. Surtout que «Si le football va bien, les Ivoiriens iront bien».

Et ça, personne en terre d'Eburnie ne peut le contredire. Le football est la seule discipline autour de laquelle tous les Ivoiriens se retrouvent pour communier, pour vibrer, sans distinction de race, de religion, de région. Le football comme d'aucuns le disent est l'opium du peuple. Et la situation de crise qu'elle traverse ne saurait être l'affaire des seuls sportifs et encore moins des seuls acteurs du football. S'unir au nom de la Côte d'Ivoire C'est aujourd'hui une question nationale.

Le football absorbe une grande frange de la population. La précarité dans laquelle vivent ces milliers de jeunes, d'encadreurs, est la résultante de l'incapacité des dirigeants à taire leurs égos. Le vin est tiré, il faut le boire. Le comité de normalisation n'a jamais été voulu. Mais il est là. Par la seule volonté des acteurs. Il ne sert à rien de vouloir le combattre au nom d'un juridisme égoïste.

Ce qui est attendu des acteurs du football dans leur globalité, c'est une assistance, un accompagnement de Mme Mariam Dao Gabala et de son équipe. Ils ne sont-là que pour une année. Leur mandat expire le 31 décembre 2021. Mais cela peut être écourté ou aller au-delà en fonction de ce que les acteurs auraient décidé.

Tous doivent être motivés par la volonté de sortir de la situation de crise. «Il faut penser à la Côte d'Ivoire. Il faut penser à ce que le football est pour les Ivoiriens. C'est ensemble que nous réussirons la mission. (... ) Si nous avons tous la volonté de sortir le football de la situation actuelle, nous réussirons. (... ) Pour la Côte d'Ivoire, il faut que chacun s'engage», a dit la sénatrice Mariam Dao Gabala. «Le comité de normalisation ne réglera tous les problèmes du football ivoirien en un temps record.

La balle est dans le camp des acteurs eux-mêmes : soit, ils sortent du blocage actuel ensemble, ce qui signifie, dépassement des frustrations et des egos, soit, ils plongent ensemble», a dit pour sa part le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Ce dernier a d'ailleurs appelé les acteurs à faire en sorte que la normalisation soit éphémère afin de retrouver au plus vite la normalité.

La gestion de la fédération, la pratique du football et la vie des clubs et des athlètes ont été impactées négativement par les profondes dissensions. Entrer dans une ère de défiance et de belligérance avec la FIFA, c'est accentuer la souffrance des joueurs, encadreurs et des clubs, c'est entraîner le football ivoirien dans une aventure sans issue.

C'est même prolonger de plusieurs années encore la mise sous tutelle avec un comité de normalisation encore en place. Ce n'est pas ce que les uns et les autres espèrent. Alors pourquoi ne pas s'accorder sur l'essentiel, se mettre ensemble pour une fois, pour un retour rapide à la normale, pour remettre le football aux footballeurs.