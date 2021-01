Algérie: Handball (1er tour) - Le point sur le Groupe III

Le Caire — Résultats et classements du Groupe III du Tour principal du Mondial-2021 de hand en Egypte, après les rencontres disputées dimanche:

Dimanche 24 janvier

Portugal - France 23 - 32

Islande - Norvège 33 - 35

Algérie - Suisse 24 - 27

Classement Pts J G N P bp bc dif

1.France 10 5 5 0 0 142 123 19 QUALIFIEE

2.Norvège 8 5 4 0 1 155 137 18 QUALIFIEE

3.Portugal 6 5 3 0 2 135 132 3

4.Suisse 4 5 2 0 3 125 131 -6

5.Islande 2 5 1 0 4 139 132 7

6.Algérie 0 5 0 0 5 116 157 -41

Déjà joués:

Norvège - Algérie 36 - 23

Islande - France 26 - 28

Suisse - Portugal 29 - 33

Portugal - Norvège 28 - 29

France - Algérie 29 - 26

Suisse - Islande 20 - 18

NDLR: les trois premiers des huit groupes du 1er tour se qualifient pour le tour principal. Les groupes A et B se croisent au tour principal dans le groupe I, les groupes C et D dans le groupe II, les groupes E et F dans le groupe III et les groupes G et H dans le groupe IV. Les deux premiers des quatre groupes du tour principal se qualifient pour les quarts de finale. En cas d'égalité, les équipes sont départagées aux rencontres directes entre elles.