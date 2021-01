Cote d'Ivoire: Week-end des Ebony à Yamoussoukro - Le meilleur journaliste de l'année connu aujourd'hui

La 22ème édition de la Nuit de la Communication ou Nuit des Ebony aura lieu ce soir, sous le coup de 19 h, à l'Hôtel Président de Yamoussoukro.

La désignation du meilleur journaliste de l'année 2020 se tient en marge des festivités organisées les 22, 23 et 24 janvier 2021, dans la ville natale du premier président de la Côte d'Ivoire. Arrivés dans la matinée, dans la capitale politique ivoirienne, Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI, et l'ensemble des journalistes, ont participé à des activités telles que l'ouverture du village des Ebony; le panel sur le thème: » Quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée ».

Ce matin, les hommes de médias chausseront des baskets pour prendre part à un cross populaire qui s'ébranlera à travers les larges artères de Yamoussoukro. Quant à la Nuit des Ebony, ce soir, elle permettra aux journalistes de se mettre in. Très endimanchés, leurs regards seront rivés sur les lèvres de Kébé Yacouba, président de la CAIDP président du jury, pour donner le nom du Super Ebony et les lauréats des autres prix.

Le dimanche, un déjeuner champêtre permettra aux journalistes de se délasser avant de regagner Abidjan. JAD LISTE DES NOMINÉS RADIO CI Kouadio Sié Kouassi : Radio Côte d'Ivoire Adama Bakayoko : Radio Côte d'Ivoire Kouadio N'Guessan A. Armel : Radio Côte d'Ivoire Ly Goua Aimé Ludovic : Radio Yopougon Kra Akissi Marthe : Radio Côte d'Ivoire Kouassi Kouassi Gervais : Radio Côte d'Ivoire N'Zi Kouakou Ernest : Radio Chandelier Soro Yafolo Sita : Radio Côte d'Ivoire Nangui Florent Boniface : Radio Attécou TELEVISION Patricia Omou Ettia : RTI1 Ami Sissoko : RTI1 Cheick Koné : RTI1 Eric Goré : RTI1 Dangui Samin Rodrigue : RTI2 * PRESSE ECRITE Boni Ado Germaine : Frat-Mat Bamba Mafoumgbé : Le Temps Gabo Kobé Germain : Frat-Mat Aka Akissi Marcelle : L'Inter Konan Kouakou Koffi Rodrigue : Le Jour Plus Gora Mahi Thomas : Le Sport * PRESSE NUMERIQUE Fofana Zoumana : Woroba.net N'Guesso Assouman Marcel : AIP Tenin Bé Ousmane : Voiedefemme N'Guessan Aya Esther : AIP Bidi Ignace : Générations Nouvelles Emiline Péhé Amangoua : FratMat-Info *PRESENTATEURS TELE Ali Diarrassouba : NCI 360 Sharon Camara : Life TV Juliette Weah : RTI1 Bon à savoir 1200 agents des forces de l'ordre mobilisés Tout est minutieusement préparé. Selon le comité d'organisation, ce sont plus de 1200 agents des forces de l'ordre et de sécurité qui sont mobilisés pour la sécurisation du Week-end des Ebony.