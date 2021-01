Cote d'Ivoire: Odienné/Accès à l'eau potable - Le gouvernement lance un vaste projet de 13,1 milliards de FCFA

Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé, jeudi 21 janvier 2021, à Samesso, au lancement des travaux de renforcement des capacités d'adduction en eau potable de la ville d'Odienné. Ce projet d'un coût de 13,1 milliards FCFA va favoriser une fourniture, sans interruption d'eau et dans la durée, au sein des ménages locaux, confrontés, aujourd'hui, à des pénuries périodiques. Laurent Tchagba a précisé que ce projet viendra s'ajouter à l'existant avec une production de 8000m3/jour complémentaire.

Ce qui permettra de garantir un accès illimité en eau potable dans toute la ville et dans des villages environnants, pour une population estimée à 90.934 en 2033. En plus de Samesso qui accueille les infrastructures, les villages de Kou- roukoro Mafélé et de Niamasso, traversés par les canalisations de drainage, jusqu'à la ville, bénéficieront de l'adduction en eau potable.

Les travaux vont consister notamment en la construction d'une station de pompage d'une capacité de 400 m3/heure sur la rivière Kouroukélé, dans le village de Samesso, situé à une trentaine de kilomètre de la ville d'Odienné, d'une station de traitement (400 m3/h) et de reprise dans ledit village, d'une bâche au sol (citerne de stockage enfouie) de 500 m3, d'un nouveau château d'eau d'une capacité de 500 m3 dans la zone du mont Denguélé.

Ainsi qu'un renforcement du réseau de distribution dans la ville d'Odienné. Aux populations, le ministre du l'Hydraulique a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir l'accès à l'eau potable à toutes les populations et davantage aux couches les plus vulnérables.

A cet effet, il a exhorté les populations à faire confiance au Président Alassane Ouattara et au gouvernement tout en prônant la paix et la cohésion, indispensables au renforcement des acquis, dans la marche vers le développement tant à Odienné spécifiquement que dans l'ensemble du pays.

Le ministre de la Promotion de la Riziculture, Gaoussou Touré, parrain de la cérémonie et fils de la région, a traduit sa joie ainsi que celle de l'ensemble des populations au gouvernement ivoirien pour cette énième action ainsi que pour toutes les autres œuvres de développement posées en faveur du Kabadougou.

Pour un besoin journalier de 3500 m3, une station et trois forages produisent, à ce jour, à Odienné, en saison sèche, où s'amenuisent les ressources en eau potable, un total de 1700 m3, soit un déficit de l'ordre de 51%. Une situation qui obligeait les populations à se tourner vers les puits et les marigots, sources de maladies hydriques.

Il est de noter que les travaux de Samesso , s'inscrivent dans le cadre global du projet gouvernemental, "accès à l'eau potable pour tous", d'un coût global de 170,2 milliards de Fcfa, consiste à résorber le déficit en adduction d'eau dans 12 villes de l'intérieur les plus touchées par le problème. Il s'agit en plus de la capitale du Kabadougou, de Daloa, Bouaflé, Touba, Boundiali, Séguéla, Mankono, Sassandra, Grand-Lahou, Divo, Katiola, Tanda et leurs environs.