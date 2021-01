Egypte: Al-Sissi se réunit avec le PM et le ministre l'Electricité et de l'Energie renouvelable

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouly et le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables le Dr. Mohamed Chaker.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi du plan de développement des infrastructures électriques dans le cadre du projet national de développement des villages de la campagne égyptienne.

Dans ce contexte, M. le Président a dirigé le développement des infrastructures électriques dans les villages de la campagne égyptienne et leurs dépendances, compte tenu de l'importance de la composante du service électrique dans le processus de développement souhaité, de son lien avec l'évolution de divers services, tout en s'appuyant sur des industries nationales de haute qualité pour parvenir à une modernisation complète.

M. le Président a également été informé des développements d'un certain nombre de projets du secteur de l'électricité à l'échelle nationale, y compris des projets de production d'électricité à partir de sources d'énergie nouvelles et renouvelables, en particulier l'énergie éolienne et solaire, en partenariat avec une expertise étrangère spécialisée ainsi que du secteur privé.

Outre, les efforts en cours pour moderniser et développer le réseau électrique national, avec tous les composants de son infrastructure, y compris la conversion de lignes électriques à haute tension en lignes de terre dans plusieurs régions du pays, pour assurer une transmission sûre de l'énergie électrique, avec le moins de perte et le plus haut degré de qualité.