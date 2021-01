Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le PM et certains ministres et responsables

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouly, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables le Dr. Mohamed Chaker, le ministre des ressources en eau et de l'irrigation le Dr. Mohamed Abdel Aty, le ministre du logement, des services publics et des éommunautés urbaines le Dr. Assem Al-Gazzar, le ministre de l'agriculture et de la restauration des terres M. Al-Sayed Al-Qasyr, le conseiller du Président de la République pour l'urbanisme le major-général Amir Sayed Ahmed, et le Président de l'Autorité du génie des forces armées le chef d'état-major Ihab Al-Far.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi du plan exécutif de développement de 1500 villages, et de leurs dépendances comme première étape du projet national de développement de la campagne égyptienne.

M. le Président a dirigé la mise en œuvre du projet de développement des villages de campagne égyptiens dans un cadre global et intégré, en harmonie avec toutes les agences gouvernementales concernées, afin d'atteindre le mérite de la performance, de la rapidité de mise en œuvre et de la gouvernance de tous les piliers du projet, dans le but de changer radicalement le statut et la réalité des villages de campagne et leurs dépendances dans tous les aspects de l'infrastructure, des services, des aspects social, sanitaire et ceux de la vie.

La réunion a été témoin des étapes opérationnelles de la première phase du projet, visant à augmenter l'efficacité de 1500 villages, en améliorant toutes les composantes d'infrastructure d'eau, d'électricité, de gaz, d'assainissement, de revêtement de canaux, de pavage de routes, en plus de l'axe de services qui comprendra la santé, l'éducation et les programmes sociaux. Tout en mentionnant le rôle et la responsabilité de toutes les agences gouvernementales concernées, impliquées dans la mise en œuvre de ce projet, et son calendrier précis.

Le porte-parole a ajouté que la réunion a également été témoin de la présentation des développements liés à l'augmentation de l'efficacité des réseaux d'irrigation et des usines de traitement des eaux usées agricoles à l'échelle nationale, afin de renforcer les efforts actuels de l'État pour étendre la restauration des terres agricoles, en particulier dans le drain de Bahr Al-Baqar, ainsi qu'utiliser l'eau des principales rives de Suez pour cultiver de nouvelles terres à l'est et à l'ouest du canal de Suez.