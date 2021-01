Egypte: Le ministère du Plan, partenaire stratégique de l'UNICEF dans l'initiative " Générations sans limites"

Le ministère du Plan sera le partenaire stratégique de l'UNICEF dans la mise en œuvre, en Egypte, de l'initiative" Générations sans limite", pour le développement des capacités des jeunes, de même qu'il formera un comité de gestion pour suivre cette initiative.

L'UNICEF a choisi l'Egypte, pour être un des pays pionniers de la région dans l'application de l'initiative susmentionnée, qui va de pair avec la vision l'Egypte 2030, a déclaré dimanche la ministre du Plan et du développement économique, Hala El-Said lors d'un entretien avec le représentant de l'UNICEF au Caire Jermey Hopkins.

Mme El-Said a passé en revue les principaux traits de la vision "Egypte 2030" portant sur l'intérêt accordé aux questions de la jeunesse, à l'entreprenariat, et à la création d'emplois non-traditionnels; elle a de même dénombré les organes relevant du ministère et concernés par la mise en œuvre de cette vision, en tête desquels l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS), a indiqué un communiqué diffusé par le ministère.

Pour sa part, M.Hopkins, a présenté l'initiative lancée par l'ONU au niveau du monde et soutenant les efforts locaux visant à investir dans la jeunesse via l'enseignement et l'emploi et à favoriser l'autonomisation des jeunes âgés de 10 à 24 ans, en liant l'enseignement secondaire et la formation à l'emploi et l'entreprenariat, de sorte à mener cette catégorie à jouer un rôle essentiel dans la production et la vie économique.