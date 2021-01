Egypte: Le PM salue la nouvelle périodique de l'IDSC " Perspectives pour l'avenir"

Le Premier ministre Moustafa Madbouly, a passé en revue la nouvelle périodique publiée par le Centre d'Information et de soutien à la prise des décisions du Gouvernement (IDSC), intitulée " perspectives pour l'avenir", qui fait la lumière sur les principales prévisions dans les domaines politique, socio-économique et technologique.

Le Chef du gouvernement a salué l'effort déployé pour grouper cette quantité énorme de visions et de pronostics sur l'avenir, dans les différents domaines, en se basant sur des approches scientifiques et une évaluation des situations qui sont parmi les armes importantes par lesquelles les grands pays relèvent les défis, affirmant que l'Egypte cherchait toujours à recourir à la science dans son parcours de croissance et de développement.

Pour sa part, le président par intérim de l'IDSC, M.Ossama Al-Gohary, a affirmé que cette périodique, était la plus importante des publications de l'histoire du centre, vu son volume, sa diversité, et son poids académique et scientifique, expliquant que son premier numéro contenait des articles et des recherches d'experts distingués et avait été rédigé avec la participation des chercheurs du centre.

Et de préciser, que cette périodique figurait parmi les publications annuelles, qui cherchent à prévoir les orientations clefs dans les différents domaines aux échelons mondial, régional et local en 2021.