Egypte: Examen de la coopération egypto-emiratie dans le domaine de la transformation numérique

La ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd a examiné avec le PDG de l'entreprise émiratie Smart Solutions Mohamed al-Naqbi les moyens de renforcer la coopération commune dans le domaine de la transformation numérique.

Selon un communiqué du ministère, Mme El-Saïd a affirmé le souci de l'Etat de soutenir et d'encourager le secteur privé égyptien, arabe et étranger à participer au processus de développement économique et entrer dans de multiples partenariats pour le soutien de la diversité de l'économie.

La réunion a porté également sur les domaines de travail de la holding Etimad en Egypte et dans nombre de pays arabes et l'aspiration de la compagnie à élargir la coopération avec le gouvernement et le secteur privé en Egypte.