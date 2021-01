Egypte: Protocole de coopération entre la "production militaire" et la "solidarité sociale"

Le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, a affirmé l'importance de la coopération fructueuse avec le ministère de la solidarité sociale au vu de la stratégie de son ministère pour tirer parti de l'excédent de la capacité de production des sociétés affiliées pour contribuer à la mise en place des projets nationaux de développement et de service.

En marge de la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre le ministère de la production militaire et celui de la solidarité sociale, en présence de la ministre Névine El-Kabbaj, M. Morsi a indiqué que le ministère ciblait exploiter le partenariat entre l'autorité nationale de la production militaire et la société Enara, via un consortium, pour mettre en oeuvre des puits d'eau opérant à l'énergie solaire.

Ce consortium, a précisé M. Morsi, aura pour tache de présenter une offre intégrée sur les plans technique, technologique et financier, aux investisseurs du secteur agricole pour investir en matière d'usage de l'énergie solaire dans le secteur agricole à travers la mise en service des pompes à eau solaires au lieu de celles opérant au carburant.

Et d'ajouter que le projet vise à vendre, importer et mettre en service 1 000 puits, par le biais de ce protocole, pour fournir une source d'électricité viable sur plans économique, environnemental et social.

Pour sa part, Mme El-Kabbaj a affirmé que la signature de ce protocole s'inscrivait dans le cadre du renforcement de l'autonomisation économique, de l'amélioration de la qualité de vie dans les municipalités surtout les zones rurales ainsi que dans le cadre de l'intérêt accordé à l'agriculture et à l'économie verte.

Elle a souligné que son ministère œuvrait assidûment à soutenir le secteur agricole qui regroupe les catégories ciblées par le programme du ministère, et constitue le facteur clef de l'alimentation ajoutant que l'Etat cherchait à utiliser l'énergie propre pour maximiser la production agricole.

Cette coopération, a noté Mme El-Kabbaj, constitue un modèle de partenariat efficace entre le secteur gouvernemental et le secteur privé pour mettre en vigueur les stratégies nationales de l'Etat tout en affirmant sa confiance dans les capacités technologiques, techniques et humaines du ministère de la production militaire et des sociétés affiliées pour mettre en oeuvre les dispositions de cet accord.

Source: Mena