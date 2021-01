Algérie: Enseignement supérieur - Benziane reçoit les ambassadeurs d'Italie et de Tanzanie

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a reçu dimanche les ambassadeurs d'Italie et de Tanzanie, avec lesquels il a examiné les voies et moyens de coopération avec ces deux pays dans l'enseignement supérieur, a indiqué un communiqué du ministère.

Pour sa part, le diplomate italien a affirmé sa détermination à aller de l'avant en vue de renforcer et d'élargir l'échange et la coopération entre les universités algériennes et italiennes, appelant à "la reconduction des conventions signées entre les deux pays et l'élargissement du champs de coopération à d'autres domaines, à savoir la formation, la recherche scientifique et les projets et programmes communs", a ajouté le document.

Le ministre a reçu également l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie à Alger, Jacob Gideon Kingu avec lequel il s'est entretenu sur "les voies et moyens de promouvoir les relations bilatérales en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique", selon la même source.

L'ambassadeur de Tanzanie a mis l'accent, sur la volonté de son pays de signer un mémorandum d'entente lors de la tenue de la commission mixte des deux pays, appelant à "accueillir davantage d'étudiants tanzaniens désirant poursuivre leurs études en Algérie", a conclu le communiqué du ministère.