Algérie: Handball / Tour principal - Le point sur le Groupe IV

Le Caire — Résultats et classements du Groupe IV du Tour principal du Mondial-2021 de hand en Egypte, après les rencontres disputées dimanche:

Dimanche 24 janvier

Russie* - Suède 20 - 34

Slovénie - Egypte 25 - 25

Belarus - Macédoine du Nord 30 - 26

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1.Suède 8 5 3 2 0 144 117 27 QUALIFIEE

2.Egypte 7 5 3 1 1 149 117 32 QUALIFIEE

3.Slovénie 6 5 2 2 1 138 130 8

4.Russie 5 5 2 1 2 138 139 -1

5.Belarus 4 5 1 2 2 139 148 -9

6.Macédoine du Nord 0 5 0 0 5 106 163 -57

Déjà joués:

Slovénie - Suède 28 - 28

Egypte - Belarus 35 - 26

Macédoine du Nord - Russie* 20 - 32

Suède - Belarus 26 - 26

Russie* - Egypte 23 - 28

Macédoine du Nord - Slovénie 21 - 31

NDLR: les trois premiers des huit groupes du 1er tour se qualifient pour le tour principal. Les groupes A et B se croisent au tour principal dans le groupe I, les groupes C et D dans le groupe II, les groupes E et F dans le groupe III et les groupes G et H dans le groupe IV. Les deux premiers des quatre groupes du tour principal se qualifient pour les quarts de finale.

En cas d'égalité, les équipes sont départagées aux rencontres directes entre elles.