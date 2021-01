Afrique de l'Ouest: 58e Sommet ordinaire de la CEDEAO - Le Président Alassane Ouattara y a participé par visioconférence

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, le samedi 23 janvier 2021, par visioconférence, au 58e Sommet ordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Un sommet consacré, entre autres, à la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région, à la situation sociopolitique au Mali, au programme de la monnaie unique de la CEDEAO et au plan régional de lutte contre la COVID-19.

Le Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, a invité le Sommet à accorder une attention particulière à la situation sécuritaire au Sahel, qui demeure préoccupante.

Le Président ghanéen a rappelé l'urgence d'agir pour adresser la question de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, a, pour sa part, noté que la pandémie de Coronavirus a paralysé l'activité économique et sociale dans la sous-région.

Il a invité les Etats de la Communauté à mettre un accent particulier sur la problématique de la vaccination qui devient une nécessité urgente pour la région.

Avec la récession économique enregistrée au niveau de la sous-région en 2020 et la dégradation de tous les indicateurs macro-économiques, le président de la Commission de la CEDEAO a salué la décision des Chefs d'Etat et de gouvernement d'exempter les Etats membres du respect des critères de convergence en 2020 et de différer la création de la monnaie unique de la CEDEAO.

Toutefois, a-t-il tenu à préciser, les perspectives sont bonnes avec un retour prévu de la croissance économique en 2021.

Jean-Claude Brou a également souligné que les discussions engagées dans le cadre de l'union douanière ont permis aux Etats membres de la CEDEAO d'être prêts pour le lancement de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, effective depuis le 1er janvier 2021.