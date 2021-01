Afrique de l'Ouest: 58ème sommet ordinaire de la CEDEAO - La CEDEAO pour un accès universel au vaccin contre la Covid-19

Le 58ème Sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) s'est tenu ce samedi par visioconférence. Selon une note de la Présidence de la République, le Chef de l'État, Macky Sall, et ses homologues de l'instance sous-régionale ont débattu de l'enjeu majeur relatif à l'accès au vaccin contre la Covid-19.

Ainsi, l'approche mise en avant est un accès universel pour éviter une fracture sanitaire. Cette position est défendue au moment où les pays riches ont déjà entamé des campagnes de vaccination alors qu'en Afrique, peu de pays n'ont pu disposer que de quelques doses. En plus du débat sur le principe d'équité, le Président de la République a mis l'accent sur l'acquisition des vaccins répondant aux normes de sécurité et d'efficacité.

Lors du dernier Conseil des ministres, le Macky Sall avait demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'engager, sans délai, les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre la Covid-19 des populations cibles-prioritaires. « Les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination », soutenait le communiqué.

Le Chef de l'État avait aussi demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de poursuivre et de finaliser les discussions et partenariats entamés pour l'établissement d'une plateforme numérique de suivi de la vaccination et l'intégrer dans la stratégie de vaccination anti-Covid-19.

Pendant ce 58ème Sommet ordinaire de la Cedeao, l'allègement de la dette, les défis politiques et sécuritaires, la monnaie unique et l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) étaient également abordés.