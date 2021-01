Sénégal: Remise de matériels de santé, d'hygiène et de prévention pour la lutte contre la Covid-19 - Le Paisd iii joue sa partition

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante « Appui au développement local des régions d'origine de la diaspora » du PAISD III, une remise de matériels de santé, d'hygiène et de prévention a été effectuée à Matam, en présence du gouverneur et du médecin-chef de région. Durant la cérémonie qui s'est voulue sobre, la délégation du PAISD a ainsi remis au chef de l'Exécutif régional des lots de matériels composés d'équipements de protection individuelle (sur-blouses, visières de protection, gants), des thermo flashs, des gels hydro alcooliques et des masques

Selon le coordonnateur, Mr Thiam, « cette donation, à l'endroit des services techniques régionaux de la Santé et de l'Education, viendra supporter les orientations du Sénégal ainsi que l'effort collectif mené par les collectivités territoriales, les services de l'Etat et les populations dans la lutte contre la pandémie ». Pour relever que « cet appui du PAISD à la Santé et à l'Education est d'autant plus significatif que ces secteurs représentent des domaines d'engagement privilégiés des associations de ressortissants sénégalais. Bien que fortement éprouvée par cette crise, la diaspora sénégalaise continue de manifester sa solidarité envers son pays d'origine ».

Pour le PAISD III, il s'avère essentiel de se tenir aux côtés de la population durant cette période et lui manifester son attachement en soutenant la résilience. Le PAISD III s'illustre à nouveau dans le soutien aux initiatives de la diaspora porteuses de développement. Cette solidarité de la diaspora sénégalaise s'exprime depuis plusieurs décennies à travers de nombreuses contributions visant à relever durablement l'accès aux services sociaux de base de qualité dans les localités d'origine. Grâce au soutien du Programme d'Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD), 217 infrastructures socio-économiques ont été financées au niveau de la formation professionnelle ainsi que l'accès à l'eau potable.

Grâce à leur dynamisme, les diasporas originaires des régions de Matam et Tambacounda se sont particulièrement distinguées dans le cadre du PAISD avec : (Région de Matam) 88 projets de la diaspora soutenus pour un investissement de 7,62 milliards de Fcfa dont 2,58 milliards Fcfa mobilisés par les associations de la diaspora et 5,04 Mds Fcfa de financement PAISD / (Région Tambacounda), 81 projets de la diaspora soutenus pour un investissement de 4,84 milliards Fcfa dont 1,59 milliard mobilisé par les associations de la diaspora et 3,25 milliards de financement PAISD.