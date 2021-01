Sénégal: Journée internationale de l'éducation - La Cnept lance un appel pour un espace scolaire apaisé

La Coalition Nationale Pour l'Education Pour Tous a profité de la célébration de la Journée Internationale de l'Education hier, dimanche 24 janvier, sous le thème « Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid 19 » pour lancer un appel pour un espace scolaire apaisé.

«Alors qu'une nouvelle année commence, le moment est venu d'intensifier la collaboration et la solidarité internationale pour placer l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie au centre de la reprise et de la transformation vers des sociétés plus inclusives, sûres et durables», a indiqué la CNEPT dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

En effet, la pandémie de la covid-19 a conduit à «une perturbation mondiale de l'apprentissage d'une ampleur et d'une gravité sans précédent» avec la fermeture d'écoles, d'universités et d'autres établissements d'enseignement. «La CNEPT s'implique aussi activement dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 tant au niveau national aux côtés du Ministère de l'Education Nationale qu'au niveau décentralisé avec les comités de veille et d'alerte mis en place au niveau des Inspections d'Académie», ajoute le document.

Pour une année scolaire apaisée, elle lance un «appel solennel aux autorités pour une reprise immédiate des réunions de monitoring en vue du suivi des accords signés avec les syndicats le 30 avril 2018 en notre présence».