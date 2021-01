Sénégal: Sédhiou / Prières de la lignée des Barro pour la paix et le développement - L'extinction du coronavirus, le travail et la foi au menu du conclave

Les descendants de la lignée des familles Barro en Casamance et de bien d'autres fidèles musulmans de Karantaba ont pris part hier, dimanche 24 janvier, à une journée de prières dédiée à la mémoire de leurs illustres disparus. Ce conclave est mis à profit pour solliciter la clémence du Tout Puissant Miséricordieux à élimer le virus sur la planète. Le respect des mesures barrières y a été fortement recommandé. Les fidèles ont aussi prié pour la paix et le développement au Sénégal

Cette journée de récital du saint Coran au grand foyer religieux de Karantaba est dédiée à la mémoire des illustres disparus et descendants de la lignée des Barro et de ceux de cette cité de l'Est de Sédhiou. Des prières sont également formulées pour la paix et la stabilité au Sénégal. Ibrahima Solo Barro, le Khalife général de Singhère Boudié, le porte-parole de la grande famille, déclare que «cette journée est dédiée à nos illustres grands parents disparus et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire rayonner l'Islam. Ce sont toutes les familles Barro qui se sont retrouvées ici, pour prier et faire des récitals du saint Coran pour le repos éternel de leurs âmes au paradis (Firdawsi). Nous avons également formulé des prières pour la paix définitive en Casamance, la stabilité nationale partout au Sénégal, la tranquillité des esprits et la réussite dans toutes nos contrées».

ALe khalife exhorte les talibés à l'adoration du Tout Puissant Miséricordieux, au travail bien fait et formulé des prières également à l'endroit du Chef de l'Etat Macky Sall pour les investissements en cours dans la région de Sédhiou. «Nous avons prié pour notre cher pays, le Sénégal, et pour notre président, Macky Sall. Il a fait d'énormes efforts dans notre région de Sédhiou, avec les investissements en cours. Nous avons prié pour l'ensemble de son gouvernement. Dans cette même logique, nous avons formulé des prières à l'endroit de Baye Oumar Guèye, le Directeur général de Sud Fm et de Abdoulaye Ndiaga Sylla, Administrateur de Sud Quotidien, qui œuvrent dans la discrétion pour le triomphe de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. Et c'est aussi pour cette raison que nous avons prié pour le repos de l'âme du père fondateur de ce Groupe Sud Communication, Babacar Touré, rappelé à Dieu l'an dernier», at-il souligné. S'exprimant au sujet de la pandémie virale à coronavirus, les religieux ont insisté sur le respect des mesures barrières et formulé des prières pour l'extinction de la maladie.

Le Khalife de Singhère Boudié, Ibrahima Solo Barro, porte-parole du jour, relève que «nous pouvons vaincre et éteindre complétement la prévalence du coronavirus si chacun en fait son défi. C'est d'abord par le respect des mesures édictées par les autorités centrales de la santé, ensuite continuer à prier Dieu pour faire disparaître ce virus qui bouleverse la planète entière».

A signaler que d'éminentes personnalités religieuses ont pris part à cette journée, au rang desquels Arfang Malafy Touré, Arfang Kabirou Dramé, le premier adjoint de l'imam ratib de Karantaba, El Hadji Mamadou Savané, adjoint de l'imam ratib de Diareng et El Hadji Kadialy Solly et ses talibés, entre autres.