Congo-Kinshasa: Pamphile Mihayo - "... en communication avec le coach Ibenge, nous avons le devoir d'aller chercher la qualification"

Lentement mais surement, les Léopards de la République Démocratique du Congo jouent leur troisième et dernier match de la phase de groupe de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nation Chan Cameroun 2020 contre les Menas du Niger, ce lundi 24 janvier, au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé. Un match décisif au regard de son enjeu qualificatif, mais qui va se jouer avec beaucoup de soucis.

La sélection congolaise semble être la plus frappée avec beaucoup de cas de joueurs et officiels de la délégation testés positifs au covid-19. Jusque samedi soir, la RDC comptait 12 cas de ses membres dont 9 joueurs et non des moindres contrôlés positifs. Parmi eux, il y a le patron du staff technique, le coach Jean Forent Ibenge, le capitaine de l'équipe Djo Issama Mpeko, les deux gardiens de buts ; le titulaire et son adjoint. Donc, c'est une équipe des Léopards amputée vraiment d'un certain nombre des cadres.

Tous ces joueurs porteurs de ce fameux virus n'ont même pas effectué le déplacement de Douala pour Yaoundé. Ils sont donc restés très loin, à des centaines de kilomètres de l'équipe.

En conférence de presse d'avant match, tenue samedi à Yaoundé, l'adjoint de Florent Ibenge, le coach Pamphile Mihayo, sur qui repose toute la charge, a indiqué que peu importe ce qui est arrivé, les Léopards vont mouiller les maillots pour arracher cette qualification : « nous sommes toujours en communication avec le sélectionneur principal de l'équipe, Jean-Florent Ibenge, et nous avons l'obligation d'aller chercher la qualification lundi contre le Niger », a déclaré le sélectionneur adjoint des Léopards, Pamphile Mihayo Kazembe, samedi, à la conférence de presse d'avant match.

En tête du groupe avec 4 points, les Léopards n'auront besoin ne fut-ce que d'un match nul pour se hisser au tour suivant. Très conscient, Pamphile Mihayo a rassuré que peu importe ce qui est arrivé dans le groupe, les Léopards joueront le tout pour le tout : «c'est vrai que le match ne sera pas facile mais, nous allons jouer cette rencontre avec beaucoup de sérénité et de sérieux, surtout l'on sait bien que le Niger est une très bonne équipe pas seulement par rapport à la pré-compétition lorsque elle a affronté le Cameroun, mais aussi lors de ses deux rencontres du groupe livrées contre la Libye et le Congo ».

Le coach Mihayo en bon compétiteur reste serein et confiant : « il n'y a pas de souci, nous continuons à travailler ensemble avec le coach jusqu'à la séance d'entraînement officielle d'avant match. Avant le match et pendant la mi-temps comme la fois passée, il donnera des conseils pour que nous puissions améliorer notre façon de jouer», a-t-il indiqué.

Entre temps, la première équipe des Léopards testés positifs, le capitaine Djo Issama Mpeko et les seins ont passé un troisième test samedi à Douala. Issama Mpeko, Kinzumbi Philippe, Atibu Radjabu, Mercey Ngimbi et Merveille Kikasa attendent toujours avec impatience la négativité de leurs résultats afin de rejoindre le groupe à Yaoundé.

Quant au deuxième groupe, celui du coach Ibenge composé des joueurs Matampi Ley, Guy Serge Mukumi, Andy Bikoko et Gikanji Doxa, le kinésithérapeute Fred Ifaso, le Team Média Officer Jerry Kalemo passeront leur deuxième test covid-19 PCR dans sept jours, soit le mardi 26 janvier 2021 à Douala.

Par ailleurs, pour ne rester que dans la poule qui se trouve à Douala, outre la délégation de la RDC qui a 12 cas, il y a celle du Niger avec 4 cas, le Congo 3 cas, et la Libye aucun cas.