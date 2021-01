Congo-Kinshasa: Trois nouveaux Ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au Chef de l'Etat

Le vendredi 22 janvier 2021, le Président de la République, Félix Tshisekedi a reçu au Palais de la nation, les lettres de créance de trois Ambassadeurs plénipotentiaires. Il s'agit des Ambassadeurs du Japon, de la Norvège et du Canada.

Le Japon se fera désormais représenter en République démocratique du Congo par l'Ambassadeur Minami Hiroyuki (57 ans). Le diplomate nippon est diplômé en Droit de l'Université de Tokyo en 1986. Il a été, entre autres, conseiller à la délégation permanente du Japon auprès de l'OCDE (août 2008) et conseiller à l'Ambassade du Japon au Bangladesh (juillet 2011).

Quant à Jon Age Oyseleed (60 ans) qui va représenter la Norvège en RDC, il a été ministre conseiller à l'Ambassade royale de Norvège à Pretoria et Directeur au Ministère des Affaires Etrangères à Oslo.

Le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada en RDC, Benoît Pierre Lamarée a été, pour sa part, Haut-commissaire au Cameroun et Ambassadeur au Gabon, et en République centrafricaine entre 2011 et 2015. Il a occupé les mêmes fonctions au Bengladesh de 2015 à 2017.

Après avoir reçu solennellement les lettres de créance de trois Ambassadeurs précités, le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé les vœux avec le corps diplomatique accrédité en RDC, conformément aux us et coutumes diplomatiques, dans la salle de congrès du Palais de la nation. Dans la foulée, le représentant du Corps diplomatique a souhaité au Président de la République, un fructueux mandat à la tête de l'Union africaine. Il s'en est suivi un cocktail et une photo de famille à la rotonde du site présidentiel.