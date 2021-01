Seychelles: Les dirigeants de l'Assemblée nationale répondent au discours sur l'état de la nation du président des Seychelles

Les deux dirigeants de l'Assemblée nationale des Seychelles ont répondu lundi au discours sur l'état de la nation du président Wavel Ramkalawan.

Le chef de l'opposition, Sébastien Pillay, a déclaré que le président n'a pas exposé les véritables plans du nouveau gouvernement pour faire face et surmonter la situation actuelle à laquelle le pays est confronté.

M. Pillay a déclaré que les gens vivaient dans l'incertitude alors que le nombre de cas positifs de COVID-19 augmentait au milieu des difficultés économiques déjà existantes.

Le chef de l'opposition, Sébastien Pillay, a déclaré qu'il était important pour la société seychelloise d'avoir à cœur ceux qui sont les plus vulnérables. (National Assembly) Photo License: All Rights Reserved

"L'état de notre nation est celui où les entreprises et le secteur privé remettent en question le plan du gouvernement. L'état de la nation est celui où de nombreux fonctionnaires ne savent pas s'ils ont encore un emploi ; c'est ce à quoi le président aurait dû répondre", a-t-il dit.

Dans son premier discours sur l'état de la nation vendredi, le président Ramkalawan a déclaré qu'il voyait la nation insulaire surmonter les revers du COVID-19, plus d'emplois pour les Seychellois et il a signalé que de grands changements pourraient être à venir pour Air Seychelles.

Le chef de l'opposition a déclaré qu'il est important que la société seychelloise ait à cœur ceux qui sont les plus vulnérables et que les conditions sociales des gens ne doivent pas être utilisées contre eux.

« On a beaucoup parlé du fait que nous avons un taux de pauvreté de 40 pour cent aux Seychelles. N'est-ce plus le cas ? En ce moment où il y a une dépréciation de près de 70 pour cent de notre roupie, un œuf coûte 4,50 roupies. De nombreuses familles ont des difficultés à joindre les deux bouts. Ce n'est pas le moment de faire de la politique avec le ventre des gens », a déclaré M. Pillay.

Il a ajouté que les mesures économiques à prendre par le gouvernement doivent être claires et que faire des déclarations vagues n'inspire pas confiance.

"Je maintiens que toutes les mesures possibles sont prises pour réduire les dépenses même pour les projets d'investissement et que l'accent est mis sur la garantie qu'aucun Seychellois ne dort le ventre vide", a déclaré M. Pillay.

Il a ajouté que le président n'a pas parlé du plan du gouvernement pour les secteurs de la pêche et de l'agriculture pour s'assurer qu'ils continuent à fonctionner, la sécurité alimentaire et où il en est sur l'importation de produits alimentaires.

"Nous demandons également au gouvernement à ce stade de nous faire part de ses commentaires sur la renégociation de l'accord de pêche avec l'Union européenne et de nous dire ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qu'il va faire ensuite", a déclaré le chef de l'opposition.

M. Pillay a soulevé la question de la réduction du coût de la vie et a déclaré que rien n'avait été dit sur la façon dont le gouvernement allait faire cela.

« Je voudrais également savoir où le gouvernement en est pour trouver des intermédiaires appropriés qui aideront à réduire le coût des marchandises importées par la STC (Seychelles Trading Company).

Il a recommandé que le ministère des Finances examine un règlement de 1958 sur le contrôle des services et des fournitures.

"La loi prévoit que dans une situation d'urgence comme celle que nous connaissons aujourd'hui, le président dispose d'un recours légal pour contrôler certains services et même par la suite contrôler les prix", a déclaré M. Pillay.

M. Pillay a exprimé sa préoccupation sur le fait qu'au cours des 89 jours que M. Ramkalawan a dirigé le nouveau gouvernement, le nombre de cas de COVID-19 a explosé aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

S'il y a une chose qui caractérise le gouvernement et qui ne contribue pas à l'unité mais qui sème la confusion, ce sont les déclarations faites, a déclaré M. Pillay.

"Les ministres après leurs visites se disent satisfaits du développement et du travail qu'ils voient et le président qualifie son personnel de professionnel, mais devant cette assemblée, il décrit notre pays comme une calèche cassée", a-t-il ajouté.

Concernant la décision du gouvernement de dissoudre le conseil d'administration de la Commission anticorruption (ACCS) et le sort d'Air Seychelles laissé à la décision de l'Assemblée nationale, M. Pillay a déclaré que l'ACCS et Air Seychelles devraient avoir la possibilité de venir à l'Assemblée et expliquer ce qui se passe.

Il a également parlé du permis d'occupation rémunérateur (GOP) et a déclaré que cela devait être examiné car il était utilisé avec l'excuse que les Seychellois sont paresseux. Il a proposé qu'au lieu d'une politique, le GOP devrait avoir un statut juridique clair sur la manière dont cela sera administré et même les limiter à certains secteurs.

Au sujet de l'abus de drogues, M. Pillay a déclaré que "le gouvernement doit agir, pas seulement parler et pour aider, je demande que le gouvernement donne à la FIU (Financial Intelligence Unit) le mandat de mener des enquêtes qui compléteront ce que le renseignement sur la criminalité financière et la police font ». Réformer l'ANB (Bureau de lutte contre les stupéfiants) en une agence indépendante dotée d'un statut juridique relevant du Ministère de l'intérieur."

Il a également appelé les Seychellois à "cesser de risquer nos vies et de rester à la maison. Nous devons tous prendre nos responsabilités au sérieux".

De son côté, le leader des affaires gouvernementales, Bernard Georges, a déclaré que le président avait accompli sa tâche au maximum lorsqu'il a prononcé son discours sur l'état de la nation vendredi.

Le leader des affaires gouvernementales, Bernard Georges, a déclaré que le président avait choisi de parler directement au peuple d'une manière informelle mais forte, réaliste et franche. (National Assembly)

Photo : Le leader des affaires gouvernementales, Bernard Georges, a déclaré que le président avait choisi de parler directement au peuple d'une manière informelle mais forte, réaliste et franche.

« La raison pour laquelle un chef d'État se présente une fois par an devant l'Assemblée nationale pour parler de l'État de la nation (SONA) est pour le chef de l'État, un œil sur le passé et un regard également vers l'avenir. Le SONA est à la fois un audit sur le passé et une carte pour l'avenir. Sur la base de cette interprétation, le président n'a pas dérapé et a pleinement accompli sa tâche », a déclaré M. Georges.

Il a souligné que le président Ramkalawan avait choisi de ne pas suivre le style habituel pour faire un discours qui touche à tous les domaines et explorer chacun d'entre eux dans le contexte du pays par rapport à toutes les autres adresses SONA faites jusqu'à l'année dernière.

"Il a choisi de parler directement aux gens d'une manière informelle mais forte, réaliste et franche, sans rien adoucir. Pourquoi a-t-il choisi ce style ? C'est parce que son message principal était que la vie a changé pour les Seychellois et nous devons le reconnaître et vivre dans ce nouvel environnement dans lequel la COVID nous a placés. Dans un sens, le président devait trouver un moyen de nous donner à tous un choc, et nous faire comprendre que nous avons tous besoin de vivre nos vies d'une autre manière », a déclaré M. Georges.

Le leader des affaires gouvernementales a également déclaré que l'un des principaux thèmes du discours du président était la nécessité pour le pays de s'éloigner du système d'aide sociale dans lequel le pays vit depuis 40 ans.

Il a expliqué que dans le passé "toutes les responsabilités étaient assumées par le gouvernement et que vous travailliez ou non, vous étiez soutenu par le budget national". Nous devons « entrer dans un système où chaque citoyen est appelé à prendre sa responsabilité individuelle et à obtenir ce dont il a besoin, non pas en remplissant un formulaire d'aide sociale, mais en se levant et en allant travailler ».

"En un mot, c'est le changement qui s'est produit et c'est la philosophie de la nouvelle administration. Naturellement, ceux qui ne le peuvent pas auront besoin d'être aidés cependant, ce sont des exceptions et non un substitut au travail", a déclaré M. Georges.