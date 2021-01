Congo-Brazzaville: Les lentilles ne sont pas indispensables à toutes maladies visuelles

Le Dr Cyrille Atipo Ibara, ophtalmologue, chef de la clinique dénommée « Santé de l'œil », a expliqué le 23 janvier lors d'une interview inclusive accordée au quotidien « Les Dépêches de Brazzaville », que la prescription des lunettes va de pair avec la plainte ou le motif du patient en consultation.

Les lunettes, poursuit-il, sont des lentilles qui viennent pour renforcer les capacités du cristallin, un organe d'accommodation qui permet de régler la quantité de la lumière ou des rayons ultraviolets pénétrant dans l'œil.

Elles empêchent les irritations oculaires, les fortes contrastes ou luminosités des appareils électriques notamment les téléphones Android, les ordinateurs ou projecteurs électriques

En effet, il a indiqué que les lentilles doivent être prescrites par un ophtalmologue, détenteur de la connaissance physio-anatomique des anomalies et maladies de l'organe de vue. Les consultations sont cumulatives ou associées aux examens complémentaires optiques avérés.

Parmi ces examens, figurent l'interrogatoire, l'acuité visuelle de loin et de près, le test d'ischémiant pour rendre les conjonctives oculaires claires et dilater les pupilles, le fonds d'œil nécessaire à revoir les chambres antérieures et postérieures du globe.

Abordant la question du risque du port des lunettes sans consultation, Cyrille Atipo Ibara a déclaré : « On ne porte pas les lunettes abusivement car elle renferme beaucoup de paramètres comme des cylindres et des sphères. Il y a des lunettes qui sont en foyer simple, progressives et en double foyer. A cet effet, toute maladie des yeux ne nécessite pas le port de lunettes ».

Il a, par ailleurs, déploré le fait que les lentilles soient vendues par des vendeurs ambulants, dans les marchés ainsi que par les détaillants commerciaux. L'achat de ce produit dans les endroits non appropriés occasionne des conséquences néfastes pour l'être humain. La cécité totale, de violents maux de tête, les allergies, la cataracte, la tension oculaire, une élévation de la pression intra-oculaire (Glaucome) et bien d'autres maladies.

Selon le cadre de conception et d'analyse en ophtalmogie humaine, ajoute l'ophtalmologue, plus de photothérapie oculaire ou traitement traditionnel présente des risques de surdosage des sèves ou de la cendre dans les yeux, Kératites cornéennes, la pollution des feuilles de traitement par les excréments ou urines en dépôts quotidiens.

Il a invité les patients au respect de l'éthique moderne dont la consultation ophtalmologique, car certaines maladies nécessitent un traitement chirurgical à l'exemple de la cataracte mure.