Congo-Brazzaville: Parlement - Quinze affaires retenues pour la session du 1er février

La conférence des présidents des commissions permanentes des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, tenue le 25 janvier à Brazzaville, a retenu à son ordre du jour au total quinze affaires dont neuf au Sénat et six à l'Assemblée nationale prélude à la onzième session ordinaire administrative du 1er février.

Au nombre des affaires, il y a le projet de loi fixant le droit d'asile et le statut de réfugié, celle portant statut de l'artiste du spectacle, des arts visuels, graphiques et plastiques, de la mode, de la publicité, du technicien et de l'entrepreneur culturel et artistique.

Le projet de loi réglementant le secteur du tourisme, la proposition de loi portant réglementation des activités privées de sécurité en République du Congo, le projet de loi portant institution du corps des jeunes volontaires du Congo, l'apurement des comptes du Sénat exercice 2020, l'amendement de l'article 129 du règlement intérieur du Sénat y font partie également. A cela, il faut ajouter la séance des questions orales avec débats et la question d'actualité.

Cette session peut, a souligné le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, Joseph Kignoumbi kia Mboungou, connaître des perturbations en raison de la tenue de la prochaine élection présidentielle.