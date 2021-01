Congo-Brazzaville: Mouvement des jeunes présidentiels - La fédération de Brazzaville lance officiellement ses activités

Le bureau exécutif de la fédération de Brazzaville du Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a tenu sa session inaugurale le 23 janvier à Brazzaville.

En présence des membres et responsables du MJP des différents arrondissements de Brazzaville ainsi que ceux de Kintelé et l'Ile Mbamou, les dirigeants de cette organisation juvénile ont officialisé la mise en route de leurs opérations dans la ville capitale et ses environs.

Il s'agira, en effet, de poursuivre dans les tout prochains jours la campagne d'adhésion puis la restructuration des bureaux des sections et autres représentations.

« Chers camarades, ce moment nous permet de vous rassurer notre confiance car vous êtes notre force et nous allons toujours rester en contact avec vous. Vous êtes notre trait d'union avec la population et entrons ce jour sur le terrain de jeu. Votre action (engagement et détermination) est très attendue », a indiqué Dénis Mayembo, président de la fédération MJP Brazzaville.

Au nom du bureau exécutif national, le porte-parole du MJP, Alexis Bongo, a demandé aux différents membres et sympatisants de ce mouvement, qui prône le réveil juvénile, de faire preuve de dynamisme tout en respectant les décisions de leur responsable.