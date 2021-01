Congo-Brazzaville: Littérature - Publication d'un ouvrage sur le développement du secteur culturel et créatif congolais post Covid-19

Le livre « Culture au futur. Perspectives pour le développement du secteur culturel et créatif congolais », du professeur Ribio Nzeza, a été publié le 24 janvier 2021, à l'occasion de la toute première Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, et du quinzième anniversaire de l'adoption de la Charte de la Renaissance culturelle africaine.

Dans son ouvrage, le professeur Ribio Nzeza explique qu'au moment où la Covid-19 a déstabilisé le secteur culturel et créatif dans le monde, en Afrique, et en République démocratique du Congo (RDC), il n'est pas nécessaire de s'attarder sur l'impact de la pandémie, mais il faut plutôt se préoccuper des conditions de développement du secteur culturel, tant vanté mais pourtant oublié. « Des pesanteurs externes et internes expliquent le frein à l'éclosion de son potentiel. Lesdites pesanteurs ont été épinglées grâce à des outils d'analyse exploités dans l'ouvrage. Pour tenter de s'en sortir, des perspectives de politiques et d'actions sont proposées. Quant à la mise en œuvre, la synergie Secteur public-Société civile-Secteur privé-Monde scientifique s'avère indispensable », explique l'auteur du livre.

La culture au centre de la présidence de la RDC à l'Union africaine

Par ailleurs, l'année 2021 à l'Union africaine est placée sur le thème « Arts, culture et patrimoine : leviers pour bâtir l'Afrique que nous voulons ». A cet effet, explique le professeur Ribio Nzeza, l'ouvrage consacre un chapitre à ce thème, dans lequel il en retrace l'itinéraire et en identifie les défis ainsi que les problématiques à considérer par la RDC, lors de sa future présidence de l'organisation continentale, la deuxième de l'histoire. « L'ouvrage aborde également dans un autre chapitre les contours de l'année internationale de l'économie créative au service du développement durable proclamée par les Nations unies » , indique le professeur Nzeza.

Culture et Covid-19

Le livre « Culture au futur. Perspectives pour le développement du secteur culturel et créatif congolais » est publié à la suite d'un précédent intitulé « La créativité au cœur de la diversité. Impact économique de la COVID-19 sur le secteur culturel et créatif en République démocratique du Congo », publié par le professeur Ribio Nzeza en juin 2020. Les conclusions de ce dernier ont fait l'objet de conférences, d'articles de presse, d'émissions de télévision et d'une séance académique au Conseil économique et social.

Spécialiste en politiques culturelles et management des industries culturelles

Ribio Nzeza Bunketi Buse est docteur en communications sociales de l'université catholique du Congo, doctorat obtenu en 2016. Il est détenteur d'un master en gestion des industries culturelles de l'université Senghor d'Alexandrie-Egypte, en 2009, et d'un certificat en business, International relations and the Political Economy (London School of Economics and Political Science, 2018).

Professeur à l'université catholique du Congo et à l'université de Kinshasa, le professeur Ribio Nzeza est également invité pour des enseignements à l'université Senghor, au campus de Saint-Louis du Sénégal et au département de sociologie de l'université Laval au Canada.

Il fut président honoraire (2013-2016) de la Fondation panafricaine « Music in Africa », basée en Afrique du Sud.

Le professeur Ribio Nzeza s'intéresse particulièrement aux politiques culturelles et au management des industries culturelles et créatives, domaines dans lesquels il est enseignant-chercheur, conférencier, consultant et auteur.