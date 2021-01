Algérie: Les urgences et les pratiques de la médecine légale au centre d'une journée d'étude

Ouargla — La question des urgences et les pratiques de la médecine légale ont été au centre d'une journée d'étude organisée lundi à la Cour d'Ouargla, à l'initiative du ministère de la Justice.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence de magistrats et d'officiers de la Police judiciaire relevant des services de sécurité, a pour objectif de clarifier la relation entre la médecine légale, la magistrature et le travail judiciaire en général, selon les lois et les réglementations en vigueur, notamment le code de procédure pénale et le code de procédure civile, a affirmé Dr. Mustapha Gaceb, médecin légiste et président du Conseil régional de l'ordre des Médecins à Ghardaïa.

Il a été question également des nouveaux articles du code de la santé publique de 2019 relatifs à la détermination de la responsabilité pénale en cas de différents fléaux sociaux, tels que la violence intrafamiliale et toute forme de violence physique, sexuelle et psychique, en plus des voies et moyens de prévention pour lutter contre ces pratiques qui touchent sensiblement l'organisation sociale, a ajouté M. Gaceb.

S'agissant de l'évaluation de la médecine légale en Algérie, il a fait savoir que depuis sa création en 1985, la médecine légale a fait une grande avancée grâce à la formation de nombreux médecins dans ce domaine.

"Le médecin légiste, à travers sa pratique et à travers sa conduite, peut inspirer le respect de tous les citoyens", a-t-il dit.

"Nous jouissons actuellement d'un statut social un peu particulier, parce que nous sommes détenteurs du secret médical de toute la famille et de toute la société, dans la dignité, le respect de tout un chacun et conformément, bien évidement, au code de déontologie médicale", a souligné M. Gaceb.

Les participants à la rencontre, dont des magistrats et officiers de la Police et de la Gendarmerie nationales, ont salué l'initiative visant à améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes professionnelles.