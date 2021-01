Algérie: Institution d'un certificat d'aptitude professionnelle en entrepreneuriat

Laghouat — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha a annoncé lundi à Laghouat l'institution d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en entrepreneuriat pour les stagiaires du secteur de la formation professionnelle à l'échelle nationale.

"La création d'un CAP en entrepreneuriat est le fruit d'une convention signée avec le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, portant sur la formation pratique en entrepreneuriat des pensionnaires du secteur, sanctionnée d'un CAP", a indiqué Mme. Benfriha lors d'une rencontre avec les cadres du secteur et le partenaire social, au second et dernier jour de sa visite de travail dans la wilaya.

"Ce certificat permettra de consolider les dossiers des postulants au montage de petites et moyennes entreprises par le biais des Caisses mises en place par l'Etat", a-t-elle ajouté.

Sur un autre registre, la ministre de la formation et de l'enseignement professionnels a fait part aussi de "l'aval donné par le Premier Ministre pour le projet de promotion exceptionnelle des enseignants spécialisés de la formation et de l'enseignement professionnels n'ayant pas été retenu dans les précédents reclassements".

"Les dossiers des enseignants concernés et éligibles, ayant cinq ans et plus d'expérience professionnelle et ouvrant droit au reclassement, sont actuellement à l'étude", a fait savoir la ministre, avant de rassurer que "les préoccupations, plus de 430 signalées, afférentes aux logements d'astreinte existants au sein des établissements de la formation professionnelle à l'échelle nationale seront prises en charge".

Mme. Benfriha a invité, par ailleurs, les directeurs et responsables des instituts et centres de la formation professionnelle à porter les listes des stagiaires sur la plateforme numérique du secteur intitulé "Mihnati", nouvellement créée, permettant le traitement administratif des inscrits aux niveaux local, régional et national.

La ministre de la Formation et l'Enseignement professionnels a visité, au second jour de sa tournée dans la wilaya, une exposition mise sur pied au centre de formation "Chahid Ahmed Bourezgue" à Laghouat, dédiée aux spécialités de formation dispensées dans la région.

Mme Benfriha a exhorté les responsables du secteur à nouer des partenariats avec les entreprises économiques établies dans la région pour valoriser les produits des stagiaires.