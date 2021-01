Algérie: Commémoration du 64è anniversaire de la bataille d'El Ketfa Essouada à Tamza

Khenchela — La wilaya de Khenchela a commémoré lundi le 64ème anniversaire de la bataille d'El Ketfa Essouada (Aghrot Aghkaleth), qui a eu lieu le 25 janvier 1957 dans la commune de Tamza.

La cérémonie de commémoration, qui s'est déroulée en présence notamment de moudjahidine ayant pris part à cet événement historique, a permis d'évoquer le courage des chouhada tombés au champ d'honneur lors de la bataille d'El Ketfa Essouada, où 240 moudjahidine dirigés par le chahid Belaïd Houha ont affronté l'unité 13-3 de l'armée coloniale française.

Après la levée du drapeau national et la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada de la Révolution de libération sur la place des martyrs du chef-lieu de la commune de Tamza, les autorités locales, moudjahidine et citoyens se sont rendus sur le site de la bataille à Ezziris.

Les moudjahidine ont présenté leurs témoignages sur ce haut fait de l'Armée de libération nationale qui avait au terme d'une journée d'accrochage éliminé 140 soldats ennemis, récupéré 34 armes de guerre et abattu un hélicoptère militaire.

Selon le moudjahid Nouar Menasria, la bataille d'Aghrot Aghkaleth a débuté dès les premières lueurs du jour du 25 janvier 1957 et s'est poursuivi jusqu'au coucher du soleil.

Informée de la présence de moudjahidine, l'armée française avait pilonné le site et les maisons des civiles avant d'envoyer 500 soldats, qui sont entrés en affrontement direct avec les djounoud, s'est remémoré le moudjahid, poursuivant que les soldats français se sont retirés durant la nuit après avoir subi de grosses pertes.

De son côté, le directeur de wilaya des moudjahidine, Saïd Cherikhi, a souligné que le but de la commémoration de cet important événement historique dans la région des Aurès Nememcha est de se rappeler l'héroïsme et les sacrifices des chouhada et de transmettre leur message aux jeunes générations.

Les autorités locales dirigées par le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, ont distingué à l'occasion la famille du chahid Belaïd Houha, commandant des moudjahidine durant cette bataille, et plusieurs moudjahidine en vie dont Nouar Menasria et Moussa Djemel ainsi que des veuves et enfants de chouhada.

Durant la bataille d'El Ketfa Essouada, 18 chaouhada sont tombés au champ d'honneur et plusieurs dizaines de moudjahidine ont été blessés, a-t-on rappelé.