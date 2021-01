Angola: Hélder Silva remporte le GP Ville de Luanda

Luanda — Hélder Silva, du BAI Sicasal Petro de Luanda, a remporté dimanche la 3e édition du Grand Prix de cyclisme «Ville de Luanda» dans la catégorie Elite, en 42 minutes 54 secondes.

Hélder Silva a également remporté le même prix en 2020.

Les cycliste Adilson Zacarias (42'54´´) et Bruno de Araújo (42'56") ont occupé respectivement la 2e et la 3e place de cette course qui a eu lieu au centre-ville du Luanda, dans un circuit fermé.

Christian Perez, du BSPL, a remporté le titre des moins de 23 ans, avec un temps 42'54 secondes, secondé par Hélio Lemos (44 '05) et Estêvão da Silva (44 '06).

