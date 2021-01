Togo: Une initiative qui arrive à maturité

L'initiative Muskoka (Projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile) financée par la France (via l'AFD) - 13 millions d'euros - et pilotée par l'UNICEF, a été lancée au Togo en 2016.

Le Fonds Muskoka sert prioritairement à appuyer des interventions en faveur de la santé sexuelle et reproductive, la prise en charge intégrée de l'enfant malade, la prévention du paludisme, de la tuberculose et du VIH/Sida, la vaccination, la nutrition mère-enfant, l'assainissement, l'appui aux politiques publiques de santé, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de formation des personnels et des médecins.

Le programme s'appuie sur des consortiums d'ONG dans chacune des régions.

Valérie Thomas, députée française (LREM) et membre de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, est à Lomé à la tête d'une délégation pour évaluer l'avancement de Muskoka.

Une rencontre a eu lieu lundi avec le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé.

'Nous sommes convaincus de la pertinence de l'initiaive. Nous voulons faire part de notre soutien à la politique santé mise en place par le Togo dans domaine', a déclaré l'élue.

La délégation ira dès mardi sur le terrain.