Congo-Kinshasa: Le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba séjourne à Lubumbashi

Après la déchéance de Jeanine Mabunda à la tête de la Chambre basse du parlement, un autre cadre du PPRD est au point d'être écarté. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, c'est de lui qu'il s'agit, visé par une motion de censure, est convié par le bureau d'âge "à prendre part à la plénière de ce mardi 26 janvier 2021, pour présenter ses moyens de défenses". Seulement, le Chef du Gouvernement séjourne depuis hier dimanche à Lubumbashi.

Imbroglio !

Côté FCC, aile fidèle à Joseph Kabila, les Députés brandissent les deux récents arrêts de la Cour constitutionnelle qui, selon eux, limitent les compétences du bureau d'âge au traitement des pétitions visant les membres du bureau sortant et à l'organisation des élections du nouveau bureau de la chambre basse du parlement. Les membres du cabinet de Sylvestre Ilunga Ilunkamba ajoutent même que le Premier ministre n'a pas prévu de répondre à une éventuelle convocation de ce bureau d'âge dans le cadre de cette motion.

«Le Premier ministre ne compte pas démissionner et ne se soumettra pas à la volonté d'un bureau d'âge», insistent les proches de Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

En effet, la présente motion qui est l'initiative d'un membre des groupes parlementaires AMK & Alliés et MLC-ADN consacre le constat d'échec de la coalition FCC-CACH et constitue l'impérieuse nécessité de rupture et de reconfiguration conséquente de la scène politique congolaise qui consacrent la naissance d'une nouvelle majorité politique incarnée par l'Union sacrée de la Nation.

La question qui fâche !

La question de l'appartenance à la majorité ou à l'opposition ne cesse de diviser la Chambre basse du parlement. Déjà, lors de la plénière du vendredi dernier, les Députés FCC fidèles à l'ancien Chef de l'Etat avaient vidé la salle du Congrès du palais du peuple à cause de la question sur la déclaration de l'appartenance dans la majorité ou à l'opposition au milieu de la législature. Les élus nationaux du Front Commun pour le Congo avaient quitté la salle du congrès du Palais du Peuple vendredi 22 janvier 2021 tout en accusant le bureau d'âge d'outrepasser ses prérogatives reconnues dans l'arrêt de la Cour Constitutionnelle. D'après le Président du groupe parlementaire du PPRD, la déclaration d'appartenance à la majorité ou dans l'opposition se fait au début de la législature et non en milieu tel que prévu dans l'article 26, alinéa 3 du règlement intérieur.

«Comme vous le savez, quand vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 26, alinéa 3 c'est au début de la législature après les élections qu'on s'identifie du côté de la majorité ou de l'opposition, cet article dit bien au début de chaque législature, les partis et regroupements Politiques déposent au bureau définitif de l'assemblée nationale une déclaration d'appartenance à la majorité ou dans l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de la législature. La majorité a été déjà identifiée au début de la législature, l'opposition est connue, la majorité est connue. Il n'y a pas élection aujourd'hui. Si on voulait réorganiser la majorité, il faut rentrer chez la population, c'est à elle qui donne la majorité au début de la législature... la majorité se constitue une seule fois pour la législature, pas deux fois, c'est le règlement qui le dit et non moi», avait expliqué vendredi à la presse Lucain Kasongo. Et de renchérir : "Nous sommes légalistes, nous voulons qu'on rentre dans la légalité, on ne peut pas revenir tant qu'il y a violation des textes qui nous régissent".

En parlant de la motion de censure, au total, 301 signatures ont été récoltées, d'après Chérubin Okende, l'initiateur de la motion. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs Députés non seulement du FCC mais aussi du PPRD, ont déclaré leur appartenance à l'Union sacrée que prône le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi. A cette allure, présent ou pas, c'est fort probable que le Premier ministre soit défenestré devant un Bureau transitoire...