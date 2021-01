Congo-Kinshasa: PNC-FARDC - Les Inspecteurs Généraux s'engagent dans la lutte contre les antivaleurs

Trop, c'est trop ! Les deux responsables de l'Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise et celle des Forces Armées de la RDC à savoir, le Commissaire Divisionnaire Raus Chalwe et le Général Gabriel Amisi Kumba s'engagent à mettre un terme aux antivaleurs au sein des éléments de l'ordre pendant qu'ils exercent leurs fonctions. C'est dans cette idée qu'ils ont rencontré jeudi 21 janvier dernier dans la soirée, le Conseiller du Chef de l'Etat en charge du Changement des mentalités, M. Jean-Jacques Kangudia.

Dans un échange d'environ une heure, les trois personnalités se sont entretenues et ont manifesté leur détermination à mettre fin à toutes les bavures constatées au sein de la PNC et des FARDC.

A la fin de cette rencontre, il a été décidé que tous les inspecteurs de la Police ainsi que ceux des FARDC seront dans un jour plus proche en formation de trois jours au moins, en vue de les outiller à bien travailler et combattre ainsi toute sorte d'antivaleurs dans ces deux structures de sécurité.

«L'armée et la police ont un grand rôle à jouer. L'armée sécurise les frontières et la police sécurise nos concitoyens et leurs biens. Avec les deux, nous avons la sécurité dans une nation et directement, nous avons un climat favorable pour les investissements et un bon développement », a déclaré le Conseiller du Chef de l'Etat devant les deux Inspecteurs Généraux.

Il a également ajouté que l'ordre et la discipline doivent nécessairement régner au sein de la Police et de l'Armée pour donner l'exemple afin d'accompagner l'Etat de droit prôné par le Commandant Suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Enfin, il a profité de cette occasion pour rappeler que toutes les forces de l'ordre, de sécurité et de défense qui commettent souvent des bévues doivent désormais se préparer à rencontrer les inspecteurs généraux de la PNC et des FARDC sur leurs chemins.