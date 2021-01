Congo-Kinshasa: 20 ans après l'assassinat de Mzee Kabila - J.M Ntantu-Mey invite les Mzeistes et Laurentistes au rassemblement

Une délégation composée des ministres de Feu le Président Laurent-Désiré Kabila et quelques-uns de ses compagnons de la révolution lui ont rendu hommage le jeudi 21 janvier pour son combat politique, son esprit nationaliste et patriotique. Ils se sont déplacés avec une gerbe de fleurs en sa mémoire au mausolée. Parmi ces notabilités, Odette Babandoa, Jean Amisi Mutumbi, Etienne Katanga, Jean-Marie Ntantu-Mey, et tant d'autres.

Au cours de cette visite d'hommage, ils ont chacun fait un petit témoignage. «Par devoir de mémoire et de reconnaissance, nous avons tenu à venir rendre hommage à Mzee Laurent-Désiré Kabila, 20 ans après son odieux assassinat. Et nous invitons la jeunesse à suivre son exemple de l'esprit patriotique et nationaliste, surtout en ce moment où le peuple congolais a besoin de son unité, afin de braver toutes les divergences que nous connaissons », a déclaré Jean-Marie Ntantu-Mey.

«Nous souhaiterions que tous les ministres de Mzee, tous ses compagnons, dans le respect de leurs actuelles organisations politiques puissent rester unis, afin de former une chaine de solidarité pour perpétuer l'esprit nationaliste et patriotique de LD Kabila », a-t-il renchéri.

Pour sa part, Odette Babandoa retient du Président assassiné l'image d'un soldat du peuple qui aimait son pays et sa population.

Après ces vingt ans, Jean-Marie Ntantu-Mey propose et appelle tous les Mzeistes Laurentistes au regroupement en précisant qu'il y en a eu trois catégories. La première est composée des membres de l'Afdl, ceux qui ont accompagné Laurent-Désiré Kabila pour conquérir le pouvoir. Les membres de différents gouvernements, constituent la deuxième catégorie. Et enfin, la troisième catégorie serait formée par les Députés de l'ACL-PT pour imposer la philosophie Mzeiste, le pays d'abord, la province après.

Ce grand Mzeiste ne s'est pas arrêté là. Il propose également la création d'un cadre fédérateur autour de la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila que dirige sa fille, la Députée nationale Jaynet Kabila.

La Fondation, poursuit-il dans ses explications, servirait de creuset communautaire. Le tout dans le respect strict des convictions sociopolitiques de chacun. « Pas tous dans un parti, Mzee ne nous a pas laissés tous dans un parti. Aucun parti n'est l'émanation de Mzee », souligne le dernier ministre des Transports de LD. Kabila.

«Maintenant que certains, qui étaient en prison à Makala, sont libérés, d'autres étaient reclus chez eux sans travail pendant 20 ans, il est temps de créer un cadre fédérateur... », a-t-il dit en ajoutant que l'heure de battre le rappel des troupes a sonné.

Et pour atterrir en douceur, Jean-Marie Ntantu-Mey souhaite qu'ils se rencontrent à la fin de ce mois de janvier à la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila. «Que vive le rassemblement des Mzeistes Laurentistes», a-t-il crié.