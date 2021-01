Congo-Kinshasa: Affaire UNICAP/ISTM et Sté Zhengwei - Père Peti Peti sollicite l'implication de Félix Tshisekedi

C'est au cours d'un point de presse tenu vendredi 22 janvier dernier, à l'Université Catholique Don Peti Peti/ISTM, que le Père Peti Peti a dévoilé le plan de détournement dans la concession appartenant à la Fondation Don Peti Peti.

Dans l'histoire, c'est en 2011 qu'une société chinoise dénommée ZHENGWEI s'était présentée pour prendre cet espace en location dans le projet des grands travaux. Avec cette société, un contrat d'une année avait été dignement signé avec option d'un prolongement d'une autre année en cas de besoin. Tous ces dialogues se faisaient sous un œil bien vigilant de l'hôtel de ville de Kinshasa que dirigeait en son temps, le Gouverneur André Kimbuta.

«Après la fin du premier contrat qui était d'une année, la ville a interpellé la société ZHENGWEI pour qu'elle quitte la concession parce qu'il fallait qu'on la récupère et qu'on commence nos travaux. C'est en ce moment-là que ces chinois, propriétaires de cette société ont commencé à chercher des appuis par-ci, par-là encore pour rester dans notre concession. Plus de 7 ans sans paiement du loyer, nous nous sommes rendus à l'hôtel de ville qui nous a conseillé d'aller en justice. Nous l'avions fait et nous avions gagné », a souligné le Père Peti Peti avant de déclarer que la concession appartient à la Fondation et il n'y a jamais eu des discussions sur sa propriété.

Après ces 7 ans d'impaiement comme l'a fait savoir Père Peti Peti, la société chinoise a d'elle-même quitté la concession pour aller à Oasis, en face de la commune de Bandal. Mais, elle n'a pas payé les arriérés.

Un autre point est celui concernant les occupants actuels de cette concession qui ne sont toujours pas identifiés. « Par nos services, nous avons été informés qu'il y des clandestins qui continuent à opérer dans notre concession. Et lorsqu'on les reproche, ils disent qu'ils paient le loyer au propriétaire. Nous nous posons la question de savoir qui est le nouveau propriétaire ? Voilà pourquoi, nous demandons au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, d'intervenir dans ce dossier pour que nous arrivions à ériger une université et l'accompagner dans sa vision», a-t-il renchéri. La concession en question est située dans la zone F de l'Echangeur, sur l'avenue Bokiki.

Il faut souligner que la Fondation Don Peti Peti scolarise les jeunes à tous les niveaux, maternel, primaire, secondaire et universitaire. Et elle intervient aussi dans le domaine des orphelins, des fumeurs (délinquants) et enfants abandonnés en les récupérant pour leur prise en charge quant à ce qui concernent les études. A ceux-là, s'ajoutent les personnes vivants avec handicape.

La Fondation a été créée en 1990, elle a évolué jusqu'en 1995 lorsqu'elle a tenu une conférence avec des éminents professeurs de l'Université de Kinshasa et c'est par là qu'il y a eu la création de l'Université Catholique Don Peti Peti, "UNICAP". Dans son fonctionnement, elle a fait preuve dans la commune de Lemba et les parents en réunion avaient souhaité de trouver un espace pour la construction de l'UNICAP.