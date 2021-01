Cote d'Ivoire: Abengourou - La meilleure coopérative récompensée par le Conseil du Café-Cacao

La société coopérative Farmers Hope (FAHO), exerçant dans la région de l'Indénié, a été désignée meilleure coopérative de cacao de la région d'Abengourou, par le Conseil du Café-Cacao (CCC), lors de la 7e édition de la journée nationale du cacao et du chocolat, qui s'est tenue du 1er au 3 octobre 2020.

Cette distinction reconnaît la contribution de la coopérative en faveur du développement de la filière cacao et ses actions pour l'amélioration des conditions de vie des productrices et producteurs membres.

A cet effet, la structure a été récompensée par le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et le CCC, le 7 janvier 2021, à la Direction régionale du CCC à Abengourou, par un diplôme, un tricycle et un lot de matériels agricoles.

Pour Eugène Kouakou, vice-président du conseil d'administration de la coopérative, cette distinction vient récompenser les efforts et le travail abattu par cette coopérative.

« Nous sommes très heureux et honorés par cette distinction du Conseil du Café-Cacao. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, mais travailler davantage pour devenir la meilleure coopérative de cacao de Côte d'Ivoire. Nous remercions la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI), pour le soutien depuis maintenant deux ans. Sans son appui au niveau des Champs-écoles et de la mise en place de la pépinière d'arbres d'ombrage, nous n'aurions pas obtenu ce prix », a-t-il déclaré.

La coopérative FAHO, qui réunit plus de 600 producteurs et productrices de cacao, bénéfice en effet, de l'accompagnement de la SOCODEVI, une ONG canadienne spécialisée dans le développement des coopératives, dans le cadre de ses projets en Côte d'Ivoire. Notamment le PCCI-ÉCOCACAO réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et le projet PROCED, financé par la société « Affaires mondiales Canada ».

SOCODEVI a, entre autres, contribué au renforcement des capacités des membres de la coopérative et a soutenu la diversification des revenus de la FAHO, à travers la construction d'une pépinière d'arbres d'ombrage.